Пандемия коронавируса , 08 окт, 11:37
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В Москве за сутки выявили 3,3 тыс. зараженных коронавирусом
В Москве за сутки обнаружили 3 323 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусомИсточник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом