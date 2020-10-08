В Москве за сутки выявили 3,3 тыс. зараженных коронавирусом

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Москве за сутки обнаружили 3 323 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

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