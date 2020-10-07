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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин ответил на вопросы об ограничениях из-за COVID-19

Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин ответил в личном блоге на вопросы, связанные с ограничениями из-за коронавирусной инфекции, и объяснил, почему введенные меры касаются даже тех, кто уже переболел COVID-19.

«Ученые еще слишком мало знают о COVID-19. Нет данных, насколько длительным является иммунитет, приобретенный в результате болезни», — сказал Собянин.

Также он отметил, что отличить переболевших коронавирусом от тех, кто не был заражен, очень сложно. Для этого нужно, чтобы сотрудники полиции, работодатели и продавцы в магазинах просили граждан раскрывать свой «ковидный» статус.

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Кроме того, официальное разделение людей «переболевших» и «не болевших» неизбежно простимулирует черный рынок поддельных справок и сертификатов, добавил мэр. Он также отметил, что люди, не надевающие маски в метро или магазине, будут подавать плохой пример другим.

Собянин также напомнил, что пожилым людям старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендовано оставаться дома. Для них временно приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте.

Кроме того, предприятия и организации должны перевести не менее 30% работников в режим удаленной работы. Выполнение этого требования будет контролировать Объединение административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ) с помощью выборочных проверок.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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