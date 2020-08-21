Патриарх Кирилл попросил верующих задуматься о «собственном конце света»
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что людям следует задумываться не только о вселенском конце света, в который верят христиане, но и о «собственном конце света». Об этом он сказал в ходе проповеди после литургии в Свято-Троицком соборе Соловецкого монастыря, сообщается на сайте РПЦ.
«Конечно, не может быть разумным человек, если он не задумывается о конце, о всеобщем конце. Но ведь куда ближе к нам не тот космический конец Вселенной, а наш собственный конец света», — сказал патриарх.
Также глава РПЦ посоветовал верующим больше в своей жизни «обращаться к высокому, возвышенному, святому, от Бога исходящему». Он считает, что в этом случае человек обретает «великую мудрость, способность отличать пшеницу от плевел, существенное от третьестепенного».
В начале августа патриарх заявил, что священнослужителей пытаются опорочить, в том числе распространяя слухи об их богатстве.