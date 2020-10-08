В РПЦ сообщили о состоянии патриарха Кирилла на карантине

Патриарх Кирилл (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который находится на карантине из-за контакта с инфицированным коронавирусом, чувствует себя хорошо. Об этом написал председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

«Предстоятель Русской церкви находится в добром здравии, чувствует себя хорошо, продолжает работать в дистанционном режиме», — написал Легойда. Он назвал самоизоляцию патриарха примером «ответственного отношения и заботы о безопасности окружающих» в условиях пандемии.

Патриарх Кирилл отправился на карантин после контакта с больным, поэтому он сообщил, что не сможет совершить традиционный визит в лавру в день памяти преподобного Сергия Радонежского. Патриарху 73 года, он находится в группе риска.

Весной патриарх установил наказания против священнослужителей, которые нарушают правила эпидемиологической безопасности при проведении службы. В ходе первой волны коронавируса патриарх Кирилл поддержал закрытие церквей для прихожан.