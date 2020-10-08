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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав обратился к россиянам с призывом провести выходные дома

Министерство попросило граждан провести выходные в кругу семьи, не ходить в гости и публичные места и ограничить поездки на общественном транспорте. Ведомство объяснило это ростом числа заболевших COVID-19 в регионах
Фото:Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Ближайшие выходные россиянам лучше провести дома, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

По его словам, сейчас в нескольких регионах растет число заболевших коронавирусом. Поэтому в Минздраве посоветовали провести выходные «в кругу членов семьи», не ходить в гости, не ездить на общественном транспорте и не посещать публичные места. Кузнецов пояснил, что это необходимо, чтобы исключить «взрывное увеличение» нагрузки на систему здравоохранения.

Представитель ведомства отметил, что эффективные методы контроля заболеваемости COVID-19 — это ограничение контактов, соблюдение социальной дистанции, правил гигиены и использование масок.

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Из-за распространения заболеваемости COVID-19 россиянам нужно тщательнее планировать отдых не только в стране, но и за границей, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она отметила, что на фоне роста числа заболевших государства могут ввести новые ограничения или ужесточить уже существующие, в том числе частично или полностью приостановить транспортное сообщение.

В России ситуация осложняется с каждым днем, рост заболеваемости наблюдается в 60 регионах, заявила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, еще в 20 субъектах ситуация стабильная, а «где-то даже к снижению идет». Число случаев инфицирования снижается там, где жители соблюдают эпидемиологические требования, пояснила она.

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По словам директора Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василия Акимкина, повторный рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в 15 регионах, в основном в Центральном и Приволжском федеральных округах.

Рост числа заболевших наблюдается в стране в середине сентября. Снижение суточного прироста числа инфицированных впервые почти за месяц было зафиксировано накануне: 11 115. За день до этого, 6 октября, оперативный штаб отчитался о 11 615 зараженных за сутки. По состоянию на 8 октября общее число заболевших COVID-19 в России составило 1,260 млн, третий день подряд суточный показатель прироста превысил 11 тыс.

В Кремле эту статистику назвали поводом для беспокойства. Там отметили, что цифры могут вырасти, и тогда властям регионов «придется думать о том, как эту динамику выправлять».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы
Егор Губернаторов, Андрей Гатинский, Наталия Анисимова
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