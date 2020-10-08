Минздрав обратился к россиянам с призывом провести выходные дома

Министерство попросило граждан провести выходные в кругу семьи, не ходить в гости и публичные места и ограничить поездки на общественном транспорте. Ведомство объяснило это ростом числа заболевших COVID-19 в регионах

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Ближайшие выходные россиянам лучше провести дома, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

По его словам, сейчас в нескольких регионах растет число заболевших коронавирусом. Поэтому в Минздраве посоветовали провести выходные «в кругу членов семьи», не ходить в гости, не ездить на общественном транспорте и не посещать публичные места. Кузнецов пояснил, что это необходимо, чтобы исключить «взрывное увеличение» нагрузки на систему здравоохранения.

Представитель ведомства отметил, что эффективные методы контроля заболеваемости COVID-19 — это ограничение контактов, соблюдение социальной дистанции, правил гигиены и использование масок.

Из-за распространения заболеваемости COVID-19 россиянам нужно тщательнее планировать отдых не только в стране, но и за границей, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она отметила, что на фоне роста числа заболевших государства могут ввести новые ограничения или ужесточить уже существующие, в том числе частично или полностью приостановить транспортное сообщение.