Кремль назвал статистику по COVID-19 поводом для «внутренней мобилизации»

Как отметил Дмитрий Песков, несоблюдение режима гигиены может привести к тому, что руководителям регионов придется выправлять негативную динамику

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Показатели заболеваемости коронавирусом вызывают серьезное беспокойство, если граждане не начнут соблюдать меры предосторожности, «цифры начнут расти еще быстрее», заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Статистика по COVID является поводом для серьезной обеспокоенности, а главное — является поводом для внутренней мобилизации каждого из нас», — сказал Песков.

«Если каждый из нас для себя не сделает выводы из этого, имеется в виду и ношение масок, и соблюдение всех режимов гигиенических и санитарных, то тогда цифры будут расти еще быстрее, и тогда как раз руководителям регионов на местах придется думать о том, как эту динамику выправлять», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента напомнил, что руководство регионов продолжает реализовывать особые полномочия в условиях эпидемии.

Как ранее сообщил директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, повторный рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в 15 регионах страны, в основном в Центральном и Приволжском федеральных округах.