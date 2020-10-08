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Пандемия коронавируса ,  
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Кремль назвал статистику по COVID-19 поводом для «внутренней мобилизации»

Как отметил Дмитрий Песков, несоблюдение режима гигиены может привести к тому, что руководителям регионов придется выправлять негативную динамику
Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Показатели заболеваемости коронавирусом вызывают серьезное беспокойство, если граждане не начнут соблюдать меры предосторожности, «цифры начнут расти еще быстрее», заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Статистика по COVID является поводом для серьезной обеспокоенности, а главное — является поводом для внутренней мобилизации каждого из нас», — сказал Песков.

«Если каждый из нас для себя не сделает выводы из этого, имеется в виду и ношение масок, и соблюдение всех режимов гигиенических и санитарных, то тогда цифры будут расти еще быстрее, и тогда как раз руководителям регионов на местах придется думать о том, как эту динамику выправлять», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента напомнил, что руководство регионов продолжает реализовывать особые полномочия в условиях эпидемии.

Как ранее сообщил директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, повторный рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в 15 регионах страны, в основном в Центральном и Приволжском федеральных округах.

«21 субъект РФ находится на стадии первого подъема заболеваемости, преимущественно данные субъекты расположены в Сибирском, Приморском федеральных округах, Республике Крым», — отметил Акимкин.

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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что рост числа заразившихся коронавирусом наблюдается в 60 регионах, еще в 20 ситуация стабильная. По ее словам, в некоторых регионах даже отмечают снижение числа новых случаев. По словам Поповой, это происходит там, где жители соблюдают меры предосторожности.

За последние сутки в России были выявлены 11 493 новых случая заражения. Это третий день подряд, когда суточное число заболевших в России превышает 11 тыс. Соответствующий показатель начал расти с конца сентября, и в течение первой недели октября перешагнул сначала планку в 9 тыс., затем в 10 тыс.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Артем Филипенок
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