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Меган Маркл не поехала к Елизавете II

Меган Маркл не поехала к Елизавете II после ухудшения ее здоровья
Ее муж принц Гарри, напротив, направился в замок Балморал, где находится королева. Принц Уильям поступил так же
Меган Маркл
Меган Маркл (Фото: Dominic Lipinski / Getty Images)

Герцогиня Сассекская и жена британского принца Гарри Меган не поехала вместе с супругом в шотландский замок Балморал, где находится королева Елизавета II, сообщили The Sun и Mirror со ссылкой на источники.

По информации Mirror, герцогиня осталась в Лондоне вместе с детьми (у пары их двое). Супружеская пара проживает в Соединенных Штатах, однако на этой неделе Гарри и Меган вернулись в Великобританию, чтобы принять участие в церемонии вручения наград WellChild awards за достижения тяжелобольных детей, пишет The Sun.

По данным обеих газет, Гарри отправился в Балморал один. Однако собеседник The Mirror не исключил, что герцогиня может прибыть в замок в другой день.

Ранее репортер ITV News сообщал, что герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган отправились в Балморал вместе.

Britain&#39;s Prince William drives a vehicle with Prince Edward and Prince Andrew, as they arrive at Balmoral Castle, amid concerns over Britain&#39;s Queen Elizabeth&#39;s health, in Balmoral, Scotland, Britain September 8, 2022 Prince William, Duke of Cambridge, Prince Andrew, Duke of York, Sophie, Countess of Wessex and Edward, Earl of Wessex arrive to see Queen Elizabeth at Balmoral Castle on September 8, 2022 in Aberdeen, Scotland. Buckingham Palace issued a statement earlier today saying that Queen Elizabeth was placed under medical supervision due to concerns about her health

В этот же день пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что здоровье Елизаветы II, которая находится в Балморале, ухудшилось, и врачи выразили из-за этого беспокойство. После этого в замок стали съезжаться представители королевской семьи. В сопровождении жен к королеве приехали наследник британского престола принц Чарльз и граф Уэссекский Эдвард. Внук Елизаветы II и брат Гарри, принц Уильям, также прибыл в Балморал без жены — герцогини Кембриджской Кейт, пишет The Sun. Она также осталась с детьми.

Елизавете II 96 лет, она правит Великобританией с 1952 года. В мае королева отметила 70-летие своего правления. Она занимает второе место в списке самых долго правящих монархов в истории. В июле Букингемский дворец впервые за десять лет изменил список обязанностей королевы и передал часть из них наследнику престола — принцу Чарльзу.

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Королева испытывала проблемы со здоровьем в течение 2022 года. В феврале она заболела коронавирусом и начала испытывать трудности при передвижении. С октября 2021 года по март 2022-го Елизавета II не посещала выездные мероприятия, а в июне впервые за почти 70 лет пропустила скачки в Аскоте.

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, назначенная королевой на пост накануне, не собирается посещать Балморал в течение ближайших двух дней, сообщал ее представитель.

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Татьяна Зыкина
Меган Маркл Елизавета II
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