Меган Маркл не поехала к Елизавете II после ухудшения ее здоровья

Ее муж принц Гарри, напротив, направился в замок Балморал, где находится королева. Принц Уильям поступил так же

Меган Маркл (Фото: Dominic Lipinski / Getty Images)

Герцогиня Сассекская и жена британского принца Гарри Меган не поехала вместе с супругом в шотландский замок Балморал, где находится королева Елизавета II, сообщили The Sun и Mirror со ссылкой на источники.

По информации Mirror, герцогиня осталась в Лондоне вместе с детьми (у пары их двое). Супружеская пара проживает в Соединенных Штатах, однако на этой неделе Гарри и Меган вернулись в Великобританию, чтобы принять участие в церемонии вручения наград WellChild awards за достижения тяжелобольных детей, пишет The Sun.

По данным обеих газет, Гарри отправился в Балморал один. Однако собеседник The Mirror не исключил, что герцогиня может прибыть в замок в другой день.

Ранее репортер ITV News сообщал, что герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган отправились в Балморал вместе.

В этот же день пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что здоровье Елизаветы II, которая находится в Балморале, ухудшилось, и врачи выразили из-за этого беспокойство. После этого в замок стали съезжаться представители королевской семьи. В сопровождении жен к королеве приехали наследник британского престола принц Чарльз и граф Уэссекский Эдвард. Внук Елизаветы II и брат Гарри, принц Уильям, также прибыл в Балморал без жены — герцогини Кембриджской Кейт, пишет The Sun. Она также осталась с детьми.

Елизавете II 96 лет, она правит Великобританией с 1952 года. В мае королева отметила 70-летие своего правления. Она занимает второе место в списке самых долго правящих монархов в истории. В июле Букингемский дворец впервые за десять лет изменил список обязанностей королевы и передал часть из них наследнику престола — принцу Чарльзу.

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Королева испытывала проблемы со здоровьем в течение 2022 года. В феврале она заболела коронавирусом и начала испытывать трудности при передвижении. С октября 2021 года по март 2022-го Елизавета II не посещала выездные мероприятия, а в июне впервые за почти 70 лет пропустила скачки в Аскоте.

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, назначенная королевой на пост накануне, не собирается посещать Балморал в течение ближайших двух дней, сообщал ее представитель.