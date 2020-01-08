Британский принц Гарри и его жена отказались от королевских полномочий

Британский принц Гарри и его жена отказались от королевских полномочий

Супруги решили снять с себя полномочия «старших» членов королевской семьи и сконцентрироваться на запуске благотворительной организации, распределив свое время между Великобританией и США

Фото: Daniel Leal-Olivas / AP

Герцог и герцогиня Сассекские — принц Гарри и его жена Меган Маркл — решили отказаться от полномочий членов королевской семьи. Об этом супружеская чета сообщила в своем официальном аккаунте Instagram.

«Мы намерены отойти от дел в качестве «старших» членов королевской семьи и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество королеву [Елизавету II] », — говорится в заявлении.

Принц Гарри и его жена отметили, что хотят «постепенно сформировать новую роль» в рамках института монархии. Герцог и герцогиня Сассекские добавили, что планируют «сбалансировать свое время» между Великобританией и США, продолжая выполнять свой долг перед королевой.

«Этот географический баланс позволит нам воспитывать нашего сына с признательностью к королевской традиции, в которой он родился, а также предоставит нашей семье возможность сосредоточиться на следующей главе, включая запуск нашей новой благотворительной организации», — заявила монархическая чета, заверив, что продолжает сотрудничать с остальными членами королевской семьи.