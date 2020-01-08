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Британский принц Гарри и его жена отказались от королевских полномочий
Супруги решили снять с себя полномочия «старших» членов королевской семьи и сконцентрироваться на запуске благотворительной организации, распределив свое время между Великобританией и США
Фото: Daniel Leal-Olivas / AP

Герцог и герцогиня Сассекские — принц Гарри и его жена Меган Маркл — решили отказаться от полномочий членов королевской семьи. Об этом супружеская чета сообщила в своем официальном аккаунте Instagram.

«Мы намерены отойти от дел в качестве «старших» членов королевской семьи и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество королеву [Елизавету II] », — говорится в заявлении.

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Принц Гарри и его жена отметили, что хотят «постепенно сформировать новую роль» в рамках института монархии. Герцог и герцогиня Сассекские добавили, что планируют «сбалансировать свое время» между Великобританией и США, продолжая выполнять свой долг перед королевой.

«Этот географический баланс позволит нам воспитывать нашего сына с признательностью к королевской традиции, в которой он родился, а также предоставит нашей семье возможность сосредоточиться на следующей главе, включая запуск нашей новой благотворительной организации», — заявила монархическая чета, заверив, что продолжает сотрудничать с остальными членами королевской семьи.

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Как пишет «Би-би-си», супруги не сообщали о своем решении ни королеве, ни другим членам семьи и «разочаровали» Букингемский дворец. Его представитель отметила, что переговоры с принцем Гарри и его женой по поводу сложения королевских полномочий находятся «на ранней стадии». «Мы понимаем их желание использовать другой подход, но это сложные вопросы, на проработку которых потребуется время», добавила представитель Букингемского дворца.

Сейчас принц Гарри — шестой в очереди на британский престол. Герцог и его семья неоднократно становились объектами внимания СМИ. В октябре прошлого года он подал в суд на владельцев таблоидов The Sun и Daily Mirror, обвинив их во взломе его мобильного телефона и прослушке голосовой почты.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Великобритания, королевская семья
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