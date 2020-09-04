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Пандемия коронавируса ,  
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В Центре Гамалеи назвали возможную дату начала вакцинации от COVID-19

Фото: sputnikvaccine.com
Фото: sputnikvaccine.com

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ), разработавший вакцину «Спутник V» от коронавируса, рассчитывает получить разрешение на выпуск партии вакцины в гражданский оборот с 10 до 13 сентября. Об этом заявил замдиректора института Гамалеи по научной работе Денис Логунов в эфире «Россия 24».

«Соответственно, с этого момента, как только партия выйдет в гражданский оборот, начнется вакцинация населения». — отметил он, добавив, что за распределение вакцины будет отвечать Минздрав России.

Сейчас вакцину уже развезли в медицинские центры, где в скором времени ее введут первым добровольцам в рамках третьей стадии испытаний, уточнил Логунов.

Минздрав назвал приоритетные группы по вакцинации от COVID-19
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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Первую вакцину от коронавируса в России «Спутник V» зарегистрировали 11 августа. Сейчас вакцина проходит пострегистрационные испытания, в которых примут участие 40 тыс. человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Еще одна вакцина от коронавируса, разработанная «Вектором», должна пройти клинические испытания своего препарата в сентябре. В конце августа в новосибирском центре допустили, что вакцину могут зарегистрировать в октябре по ускоренной процедуре. Таким образом, производство вакцины планируется начать в ноябре.

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Теги: коронавирус, вакцина, медицинский центр, испытания
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