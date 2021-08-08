Власти Якутии назвали ошибкой сообщение о вырубке лесов из-за пожара

Сообщение о том, что глава Якутии Айсен Николаев поручил вырубить лес у населенных пунктов, которым угрожают пожары, появилось из-за ошибки пресс-службы, пояснили в региональном правительстве

Фото: пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана»

Данные о том, что глава Якутии Арсен Николаев поручил вырубить лес в окрестностях населенных пунктов, которым угрожают лесные пожары, некорректны. Об этом РБК заявил руководитель департамента информационной политики и массовых коммуникаций правительства региона Василий Амбросьев.

Информация о распоряжении Николаева появилась 8 августа на сайте правительства республики. В материале, посвященном тушению пожаров, говорилось, что глава Якутии поручил первому зампреду Дмитрию Садовникову «дать указание главам муниципалитетов, которым угрожают пожары, в рамках режима ЧС в регионе вырубить вокруг населенных пунктов все близлежащие леса». Затем это предложение убрали из новости, но ее прежняя версия доступна в кэшированной копии Google.

«Действительно, в первоначальном тексте была ошибка в передаче информации от пресс-службы. Мы ее оперативно исправили», — сказал Амбросьев. По его словам, речь шла об очистке от сухостоя и поваленных деревьев существующих минерализованных полос, которые были проложены вокруг деревень для защиты от огня. Амбросьев добавил, что расчистка минерализованных полос уже идет.

Власти Якутии не впервые опровергают сообщения о вырубке лесов на фоне пожаров. 23 июля сатирическое издание «Панорама» написало, что Николаев отдал распоряжение «вырубить в регионе весь уцелевший лес к концу года», чтобы «избавить жителей от ежегодной утомительной и экономически неэффективной деятельности». Оперативный штаб Якутии в ответ на это призвал доверять только проверенной информации из официальных источников.