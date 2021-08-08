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Власти Якутии назвали ошибкой сообщение о вырубке лесов из-за пожара

Сообщение о том, что глава Якутии Айсен Николаев поручил вырубить лес у населенных пунктов, которым угрожают пожары, появилось из-за ошибки пресс-службы, пояснили в региональном правительстве
Фото: пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана»
Фото: пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана»

Данные о том, что глава Якутии Арсен Николаев поручил вырубить лес в окрестностях населенных пунктов, которым угрожают лесные пожары, некорректны. Об этом РБК заявил руководитель департамента информационной политики и массовых коммуникаций правительства региона Василий Амбросьев.

Информация о распоряжении Николаева появилась 8 августа на сайте правительства республики. В материале, посвященном тушению пожаров, говорилось, что глава Якутии поручил первому зампреду Дмитрию Садовникову «дать указание главам муниципалитетов, которым угрожают пожары, в рамках режима ЧС в регионе вырубить вокруг населенных пунктов все близлежащие леса». Затем это предложение убрали из новости, но ее прежняя версия доступна в кэшированной копии Google.

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Фотогалерея 
Фото:Илья Наймушин / РИА Новости

«Действительно, в первоначальном тексте была ошибка в передаче информации от пресс-службы. Мы ее оперативно исправили», — сказал Амбросьев. По его словам, речь шла об очистке от сухостоя и поваленных деревьев существующих минерализованных полос, которые были проложены вокруг деревень для защиты от огня. Амбросьев добавил, что расчистка минерализованных полос уже идет.

Власти Якутии не впервые опровергают сообщения о вырубке лесов на фоне пожаров. 23 июля сатирическое издание «Панорама» написало, что Николаев отдал распоряжение «вырубить в регионе весь уцелевший лес к концу года», чтобы «избавить жителей от ежегодной утомительной и экономически неэффективной деятельности». Оперативный штаб Якутии в ответ на это призвал доверять только проверенной информации из официальных источников.

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Фото:Пресс-служба МЧС РФ / ТАСС

Как заявил на совещании начальник Якутской базы авиационной охраны лесов Владимир Леонов, в результате сильного ветра 7 августа некоторые лесные пожары на территории республики прошли расстояние от 40 до 130 км.

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Сейчас на территории Якутии действует 155 лесных пожаров. Как сообщает «Якутия.Инфо», за сутки было ликвидировано 11 пожаров на общей площади свыше 50 тыс. га и локализовано девять на площади более 39 тыс. га. Всего за 24 часа в тушении природных пожаров были задействованы 3,5 тыс. человек и 511 единиц техники. Пожары тушат также самолеты Минобороны.

В Якутии в июле установилась жаркая и сухая погода, с начала месяца это вызвало появление природных пожаров. К концу июля площадь пожаров в регионе превысила 600 га. В частности, возгорания были выявлены в национальном парке «Ленские столбы» и заповеднике «Олёкминский». Из-за дыма останавливали работу аэропорт Якутска и паром на реке Лена.

Дым от лесных пожаров в регионе достиг соседних регионов. По данным ГУ МЧС по Иркутской области, из-за лесных пожаров в Якутии задымлены свыше 430 населенных пунктов. Задымление зафиксировано и в Красноярском крае.

В конце июля в МЧС оценили ущерб от пожаров в Якутии в 1 млрд руб.

Авторы
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Любовь Порываева Любовь Порываева
Республика Саха (Якутия) Айсен Николаев лесные пожары вырубка лесов
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