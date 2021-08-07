Дым от пожаров накрыл почти 400 населенных пунктов Красноярского края

Дым от лесных пожаров накрыл почти 400 населенных пунктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

«Согласно сведениям, предоставленным от ЕДДС, в результате лесных пожаров, действующих в Красноярском крае, Иркутской области и Республике Саха (Якутия), наблюдается задымление», — сообщили в МЧС.

В ведомстве уточнили, что согласно данным космического мониторинга и администраций населенных пунктов, задымление зафиксировали в 392 населенных пунктах 17 муниципальных образований Красноярского края. Среди них города Норильск и Зеленогорск.

В пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области рассказали, что из-за лесных пожаров в Якутии задымлены свыше 360 населенных пунктов.