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Дым от пожаров накрыл почти 400 населенных пунктов Красноярского края

Дым от лесных пожаров накрыл почти 400 населенных пунктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

«Согласно сведениям, предоставленным от ЕДДС, в результате лесных пожаров, действующих в Красноярском крае, Иркутской области и Республике Саха (Якутия), наблюдается задымление», — сообщили в МЧС.

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В ведомстве уточнили, что согласно данным космического мониторинга и администраций населенных пунктов, задымление зафиксировали в 392 населенных пунктах 17 муниципальных образований Красноярского края. Среди них города Норильск и Зеленогорск.

В пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области рассказали, что из-за лесных пожаров в Якутии задымлены свыше 360 населенных пунктов.

«Задымление наблюдалось в 366 населенных пунктах 11 районов региона и в трех городских округах области», — отметили в МЧС.

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Задымление наблюдается в городах Нижнеудинске, Тулуне, Зиме и в городе Братске.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что особо сильные пожары полыхают в Челябинской области, Якутии, Карелии, Красноярском крае, Иркутской области, Тюменской области.

Так, в Якутии огонь распространился в том числе на территории национального заповедника «Олекминский» и национального парка «Ленские столбы». Из-за дыма останавливал работу аэропорт Якутска и паром на реке Лена. В конце июля в МЧС оценили ущерб от пожаров в Якутии в 1 млрд руб. В ходе проверок выявили 28 причастных к пожарам людей, против 14 завели уголовные дела.

Согласно данным оперативного штаба, огонь в Якутии из-за порывистого ветра дошел до села Бясь-Кюель Горного района. Загорелись хозяйственные постройки.

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