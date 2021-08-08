Общество , 08 авг, 03:26
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Последствия лесных пожаров в Якутии и Красноярском крае. Фоторепортаж
Поселок городского типа Кыcыл-Сыр в Вилюйском улусе Якутии
Моторная лодка и катер на воздушной подушке на Енисее под Николаевским автомобильным мостом в Красноярске
Таежный поселок Слизнево в Красноярском крае в дыму
Рыбак на берегу Енисея в Дивногорске Красноярского края
Жилые дома на правобережье Енисея в Красноярске
Невеста на набережной Енисея в Дивногорске
Село Чагда в Алданском районе Якутии
В селе Бяс-Кюель Горного улуса (Якутия) все газовые сети обесточены
Эвакуационный пункт в селе Бердигестях Горного улуса Якутии
Село Бяс-Кюель Горного улуса Якутии