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МКС решили подключить к ГЛОНАСС для упрощения стыковки кораблей

На Украине сошел с рельсов пассажирский поезд

Последствия лесных пожаров в Якутии и Красноярском крае. Фоторепортаж

В Сибири обнаружили замороженного пещерного львенка возрастом 43 тыс. лет

Минцифры предложило собирать биометрию у водителей такси и каршеринга

Со стремянкой за $750: как мигранты перебираются из Белоруссии в ЕС

Сбербанк за полгода закрыл в шесть раз больше отделений, чем в 2020 году

Компания такси в США отказалась перевозить вакцинированных от COVID-19

Рогозин выступил за «расстрелы, а не посадки» за коррупцию в оборонке

В ВОЗ предложили называть новые штаммы COVID-19 именами созвездий

Измерьте уровень вашей финансовой грамотности. Тест

Экстренное предупреждение из-за ливней и гроз объявили в Сочи

В Гидрометцентре назвали регионы с прогнозом аномальной жары

Как регулировать расходы на командировки и не переплачивать