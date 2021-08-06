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Общество ,  
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МЧС предложило вернуть на федеральный уровень охрану лесов

Фото: Пресс-служба МЧС РФ / ТАСС
Фото: Пресс-служба МЧС РФ / ТАСС

Глава МЧС Евгений Зиничев предложил вернуть на федеральный уровень контроль за охраной лесов для стабилизации ситуации с пожарами на их территории. Об этом он заявил во время совещания с президентом Владимиром Путиным, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Вернуть на федеральный уровень контрольные и надзорные функции по охране, защите и воспроизводству лесов. В настоящее время все это передано в субъекты», — заявил глава МЧС.

Материал дополняется.

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