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NYT узнала о судьбе перевозившего аммиачную селитру в Бейрут судна

После конфискации опасного груза, Rhosus фактически оказался брошен и в 2018 году затонул в порту из-за течи в корпусе. По данным на 5 августа части корабля до сих пор находятся на дне, менее чем в 500 м от места взрыва
Фото: Борис Мусинчак / Reuters
Фото: Борис Мусинчак / Reuters

Судно Rhosus, которое перевозило партию аммиачной селитры, взорвавшуюся в порту Бейрута 4 августа, затонуло в 2018 году. Об этом сообщила газета The New York Times после изучения данных о перемещении корабля и спутниковых снимков.

Корабль вышел из грузинского порта Батуми в сентябре 2013 года, конечной точкой его маршрута был Мозамбик. Однако в пути судну потребовалось зайти в порт Бейрута, где власти обнаружили несоответствия на судне и конфисковали груз. Последний сигнал транспондера Rhosus был зафиксирован 7 августа 2014 года, пишет NYT.

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После того, как команда судна смогла его покинуть, корабль оказался брошен и местные власти разместили его груз на складах. Сам корабль в 2015 году отбуксировали на другое место в порту, где он оставался в течение трех лет. Как отмечает издание, спутниковые снимки, на которых виден корабль, соответствующий по своим размерам Rhosus, подтверждают, что он пуст.

В феврале 2018 года из-за течи корабль начал погружаться под воду и через несколько дней он полностью затонул. Спутниковые снимки, сделанные 18 февраля, проанализировал эксперт компании Maxar, которая занимается космическими технологиями, Стивен Вуд. Он использовал техсредства, которые помогают лучше разглядеть объекты, скрытые под водой. В результате, пишет газета, на снимках стал подробно виден затонувший корабль. По данным на 5 августа, Rhosus все еще оставался под водой, менее чем в 500 м от места взрыва селитры.

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Фото: Thibault Camus / AP

Владельцем судна, предположительно, является россиянин, уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин. По словам моряков, работавших на Rhosus, он обанкротился и «фактически бросил судно». После взрыва полиция Кипра, где он проживает, допросила его.

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Бывший капитан корабля Борис Прокошев ранее уже сообщал, что Rhosus «года два-три назад» затонул. «У него была небольшая дырка, надо было периодически откачивать воду. А если экипажа нет, некому это делать», — пояснял Прокошев.

Селитра сдетонировала вечером 4 августа на территории складских помещений порта Бейрута. По последним данным Минздрава Ливана, погибли более 150 человек, более 5 тыс. пострадали.

В качестве приоритетной версии причины взрыва рассматриваются сварочные работы, которые проводились в это время. 7 августа президент Ливана Мишель Аун заявил, что, по одной из версий, причиной было «внешнее вмешательство». По его словам, власти изучат аэрофотоснимки для того, чтобы определить, были ли в момент взрыва в воздухе самолеты, которые могли сбросить бомбу, или ракеты.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Бейрут, взрыв, Ливан
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