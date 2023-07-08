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Французы стали больше доверять полиции после беспорядков

Опрос: французы стали больше доверять полиции, несмотря на дискуссии о полицейском насилии
На фоне прокатившихся по Франции беспорядков из-за убийства полицейским 17-летнего юноши французы стали больше доверять полиции. При этом большинство участников опроса считают, что Макрон плохо справился с ситуацией
Фото: Abdulmonam Eassa / Getty Images
Фото: Abdulmonam Eassa / Getty Images

В последние месяцы доверие к полиции у французов выросло, несмотря на беспорядки из-за убийства 17-летнего Наэля М. полицейским, следует из результатов исследования OpinionWay, подготовленного по заказу Le Parisien. О полном доверии или в целом положительном отношении к полиции заявляют 73% из 1 тыс. участников опроса, проводившегося с 5 по 6 июля.

«Это даже на 4 п.п. выше, чем в феврале, когда стражи порядка сталкивались с критикой за подавление протестов против пенсионной реформы», — отмечает заместитель генерального директора OpinionWay Фредерик Мишо.

Менее трети респондентов (30%) считают, что президент Франции Эмманюэль Макрон и его правительство хорошо справились с урегулированием ситуации. 69% заявили, что французские власти справили плохо или очень плохо.

Больше половины (59%) опрошенных заявили, что предпочитают, чтобы власти применяли жесткий подход к решению проблем; урегулирование путем диалога в приоритете у четверти респондентов. По мнению 15% участников опроса, проблемы Франции в принципе не поддаются решению.

В то же время среди французов выросла и обеспокоенность безопасностью: с февраля этот пункт прибавил 10 п.п. и стоит на втором месте среди наиболее волнующих граждан Франции вопросов (49%). Главной проблемой остается покупательная способность (61%), однако за последние месяцы этот вариант потерял 5 п.п.

На третьем месте в рейтинге стоит социальная защита (42%, минус 4 п.п.), на четвертом — охрана окружающей среды (38%, минус 1 п.п.). Замыкает пятерку главных тревог для французов вопрос иммиграции: такой вариант ответа выбрали 36% опрошенных, что на 8 п.п. выше, чем в феврале.

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Во Франции с конца июня продолжаются массовые беспорядки. Они начались после того, как в пригороде Парижа Нантере полицейский убил 17-летнего Наэля М. из алжирско-марокканской семьи. Подросток находился за рулем автомобиля, ехавшего по выделенной полосе на большой скорости, и не остановился по требованию полиции. Полицейского обвинили в непредумышленном убийстве и заключили под стражу.

Участники беспорядков поджигали мусорные баки, здания и автомобили, грабили магазины. По данным МВД, с 27 июня по 4 июля были задержаны 3490 человек. Подожжено около 5900 автомобилей, сожжено или повреждено около 1100 зданий, совершено около 270 нападений на полицейские участки или жандармерию.

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД), потребовал от Парижа устранить системные причины расовой дискриминации в полиции, в том числе провести тщательное расследование гибели юноши. МИД Франции назвал безосновательными и односторонними заявления КЛРД.

8 июля полиция Парижа разогнала акцию против полицейского насилия, которую проводили на площади Республики в том числе в память о погибшем после задержания жандармами в 2016 году Адаме Траоре. Несмотря на запрет префектуры полиции проводить демонстрацию, на нее пришли около тысячи человек. Сестра Траоре Асса выступила перед ними, а позже призвала покинуть район «без насилия».

Тем не менее ей грозит судебное разбирательство из-за проведения акции, сообщили в префектуре полиции. Два человека были арестованы за «насилие в отношении представителя государственной власти», говорится в заявлении префектуры. Среди них Юссуф Траоре, брат Ассы, пишет Le Parisien со ссылкой на источник в полиции. Еще несколько человек получили штрафы.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Франция беспорядки доверие полиции опросы
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