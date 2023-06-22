Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 92 (-0,07) Инвестиции, 21 июн, 17:30 Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 84,25 (+0,01) Инвестиции, 21 июн, 17:30
В Харькове и Кривом Роге прогремели взрывы Политика, 01:05
Кто такой новый гендиректор «Спартака» Малышев и что будет с клубом Спорт, 01:00
Число пострадавших при взрыве в центре Парижа выросло до 37 человек Общество, 00:49
США объяснили увеличение видов поставляемых Киеву вооружений Политика, 00:39
Маск заявил о готовности к бою с Цукербергом из-за конкурента Twitter Технологии и медиа, 00:22
Канада увидела угрозу для энергосектора страны в пророссийских хакерах Политика, 00:07
Главврач «Коммунарки» заявил о периодичности мировых пандемий Общество, 00:01
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Барселоне начали демонтаж легендарного стадиона «Камп Ноу». Фотогалерея Спорт, 00:00 
Что такое кибериммунитет и что о нем нужно знать РБК и Kaspersky, 21 июн, 23:50
Казахстан объявил о конце встреч по Сирии в Астане Политика, 21 июн, 23:32
Кадыров счел контрнаступление ВСУ «утратившим актуальность» Политика, 21 июн, 23:29
Сальдо заявил, что ниже Каховской ГЭС Днепр вошел в свои берега Политика, 21 июн, 23:12
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 21 июн, 23:05
Politico назвало страну для обучения украинских пилотов управлению F-16 Политика, 21 июн, 22:56
Общество ,  
0 

Число пострадавших при взрыве в центре Парижа выросло до 37 человек

МВД Франции: при взрыве в центре Парижа пострадали 37 человек

Количество пострадавших при взрыве в здании в Париже увеличилось до 37 человек, четверо из них находятся в критическом для их жизни состоянии, заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, передает телеканал BFM TV.

Кроме того, как уточнил министр, продолжаются поиски еще двух человек, спасатели ищут их под обломками обрушившегося здания.

Ранее сообщалось о 29 пострадавших, четверо из которых в тяжелом состоянии.

Фото:Stephanie Lecocq / Reuters Фото:Stephanie Lecocq / Reuters Фото:Stephanie Lecocq / Reuters Фото:Gonzalo Fuentes / Reuters Фото:Juliette Jabkhiro / Reuters Фото:Stephanie Lecocq / Reuters Фото:Stephanie Lecocq / Reuters Фото:Gonzalo Fuentes / Reuters

Взрыв в пятом округе Парижа — старейшем районе города — произошел вечером 21 июня в доме на улице Сен-Жак. Там находилась «Американская академия дизайна в Париже». После взрыва здание разрушилось и начался пожар, который потом распространился на соседние дома. Местных жителей эвакуировали и организовали для них пункты временного размещения.

Несколько очевидцев рассказали BFM TV, что почувствовали сильный запах газа перед взрывом. Другие отметили, что в последние дни на Сен-Жак проводились работы с газовой сетью.

Позже прокурор Парижа Лор Беккюо заявил, что в качестве основной версии причины взрыва газа в здании рассматривается нарушение правил безопасности.

Читайте на РБК Pro
Экономика Германии в рецессии. Что это значит для еврозоны и ставок ЕЦБ
Будь как Ротшильд: о чем говорят еврейские законы больших денег
Как гонка вооружений скажется на мировой экономике — The Economist
Топ-50 самых востребованных франшиз России. Ежегодный рейтинг РБК Pro
Теги
Франция Париж взрыв
Материалы по теме
Прокуратура назвала возможную причину взрыва в Париже
Общество
В центре Парижа после взрыва обрушилось здание
Общество
На нефтебазе в Киргизии произошел взрыв и пожар
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter