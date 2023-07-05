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Политика ,  
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Насколько серьезно погромы во Франции ослабили позиции Макрона

Беспорядки сходят на нет, но для устранения их корней нужны серьезные реформы, говорят эксперты
Насколько серьезно погромы во Франции ослабили позиции президента Эмманюэля Макрона
Беспорядки во Франции ослабили позиции президента Эмманюэля Макрона как внутри страны, так и за ее пределами. Насилие на улицах сходит на нет, но правительству еще предстоит устранить корни социального раскола, говорят эксперты
Фото: Pascal Rossignol Rossignol / Reuters
Фото: Pascal Rossignol Rossignol / Reuters

Экономические последствия

Охватившие Францию беспорядки, вызванные гибелью 17-летнего юноши из алжирско-марокканской семьи, застреленного полицией в Нантере в конце июня, постепенно сходят на нет. Об этом заявил президент страны Эмманюэль Макрон после встречи с мэрами 241 французского города. Его слова подтверждают и данные МВД страны: в ночь со вторника на среду во Франции были задержаны 16 человек, что стало самым низким показателем с начала беспорядков. В ведомстве также сообщили о 78 поджогах автомобилей, 202 пожарах на дорогах и восьми поврежденных зданиях.

Прошедшая ночь стала первой, когда на полицейские участки не было совершено ни одного нападения. Всего чуть более чем за неделю беспорядков, охвативших не только Париж, но также Марсель, Лион, Страсбург и другие города, было арестовано не менее 3,6 тыс. человек. Выступая в среду в сенате, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что ведомство за весь период столкновений зафиксировало более 23 тыс. пожаров на дорогах. Более 12 тыс. автомобилей были сожжены, более 2,5 тыс. зданий повреждены или разрушены, включая 273 полицейских участка. Также от действий погромщиков пострадали 105 ратушей и 168 школ. Правоохранительные органы зафиксировали 17 нападений на должностных лиц.

Беспорядки во Франции после гибели подростка. Фоторепортаж
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Как погиб Наэль М.
17-летний Наэль М. (его полное имя власти не раскрывают) был застрелен дорожной полицией утром 27 июня. По версии прокуратуры, во вторник утром двое полицейских на мотоциклах заметили двигавшийся с большой скоростью по выделенной автобусной полосе Mercedes. Они решили проверить документы водителя, когда зажегся красный сигнал светофора, но тот не остановился. Полицейские начали преследовать автомобиль; когда он остановился, один из офицеров навел на водителя пистолет, а второй попытался заставить его выйти из машины. Молодой человек нажал на газ, полицейский выстрелил и попал ему в грудь, а машина через 10 м врезалась в столб. Скорая прибыла на место инцидента, но Наэль М. умер.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн в сенате повторила оценки Макрона. «В последние ночи наблюдается снижение уровня насилия. Вместе с министром внутренних дел Жеральдом Дарманеном мы остаемся чрезвычайно бдительными и постепенно адаптируем нашу систему безопасности», — сказала Борн, добавив, что ситуация стала «практически нормальной». В тот же день правительство сообщило, что издало директиву, разрешающую муниципалитетам без промедления восстанавливать поврежденные общественные здания. В дальнейшем она приобретет вид закона, который вступит в силу до конца лета. О намерении провести такую законодательную инициативу накануне сообщал Макрон в ходе встречи с мэрами.

Тем временем во Франции начали подсчитывать убытки от погромов. Президент профсоюза работодателей Франции Medef Жоффруа Ру де Безье в интервью Le Parisien сообщил, что ущерб оценивается в €1 млрд, что превышает последствия акций «желтых жилетов» в 2018–2019 годов и беспорядков 2005 года. С этой оценкой согласились в кредитно-рейтинговом агентстве DBRS Morningstar. Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр сказал, что в ходе погромов пострадали 400 банковских отделений и 500 небольших магазинов. Он пообещал, что для тех магазинов, которые понесли серьезных ущерб, будут полностью отменены налоги, а для частично затронутых — отложены на какое-то время. Также будет увеличено время подачи заявления на страховые выплаты — с пяти до тридцати дней.

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Политические последствия

Францию ожидают и политические последствия беспорядков — от ущерба ее внешнеполитическому имиджу до вновь обострившихся внутренних противоречий, пишет британская The Guardian. На два президентских срока Макрона не раз выпадали акции протеста, которые затем перерастали в погромы, — от движения «желтых жилетов» до забастовок из-за пенсионной реформы, которые длились с конца 2022 года и до весны 2023-го и из-за которых был отложен визит британского короля Карла III в республику. Нынешние события заставили Макрона досрочно покинуть саммит ЕС в Брюсселе и отменить переговоры с Олафом Шольцем в Берлине.

Погромы последних дней еще больше ослабляют позиции Макрона, партия которого (прежде «Вперед, республика!», в мая этого года переименована в «Возрождение») не имеет большинства в парламенте, полагает АР, напоминая, что Макрон после переизбрания на второй срок был намерен реализовать ряд инициатив как во Франции, так в европейском политическом пространстве. Помимо пенсионной реформы это ускорение индустриализации, улучшение условий труда, новое миграционное законодательство. На общеевропейском уровне он продвигал идею европейского суверенитета в вопросах экономики, энергетики и обороны. Теперь же, считает агентство, ему придется отложить нереализованные идеи и сосредоточиться на вопросе растущего социального недовольства в стране, которое выплеснулось в масштабные погромы. У Макрона впереди еще четыре года во главе расколотой Франции, и ему потребуется выносливость на этом посту, прогнозирует AP.

При этом Марин Ле Пен, лидер правого оппозиционного «Национального объединения», которая дважды проиграла Макрону на президентских выборах, оказывается в более выгодном положении, отмечает АР. Le Figaro указывает, что она намеренно дистанцировалась от событий последних дней и не стала делать резких заявлений, в отличие от других политиков, — предположительно, в целях улучшения имиджа ее партии, ранее не раз упрекавшейся в ксенофобии. «Эти ужасающие события возвращают наших лидеров к реальности. Я намерена придерживаться нашей линии поведения, которая заключается в том, чтобы ничего не делать для предотвращения или оспаривания действия законных властей, отвечающих за общественный порядок», — лаконично прокомментировала беспорядки Ле Пен.

The Local отмечает, что на данный момент правительство Макрона выбрало в качестве стратегии выхода из ситуации устранение экономических последствий беспорядков, в то время как перед ним стоит и такая проблема, как усилившееся разделение между городами и пригородами с населением арабского и африканского происхождения, причем не только на экономической основе. Решением могла бы стать реформа как системы образования, которая привела бы к появлению социальных лифтов для выходцев из «неблагополучных» районов, так и полиции, чтобы более четко определить критерии использования офицерами оружия и исключить проявления расизма, наличие которого упорно отрицают полицейские профсоюзы.

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Франция Эмманюэль Макрон Марин Ле Пен беспорядки
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

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