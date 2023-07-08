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МИД Франции отверг обвинения ООН о расизме в рядах полиции

МИД Франции отказался признавать проявления расизма в рядах полиции и раскритиковал ООН
МИД Франции назвал безосновательными обвинения ООН в адрес полиции в расизме. Там подчеркнули, что французские полицейские подвергаются самому высокому уровню внутреннего, внешнего и судебного контроля
Фото: Abdulmonam Eassa / Getty Images
Фото: Abdulmonam Eassa / Getty Images

МИД Франции назвал безосновательными и односторонними заявления Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД), потребовавшего от Парижа устранить системные причины расовой дискриминации в полиции. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

«Франция выражает несогласие с чрезмерными, по ее мнению, комментариями [со стороны ООН] и сожаление по поводу того, что неоправданное насилие, совершенное в последние дни в отношении полиции и выборных лиц <...> было забыто. Любые обвинения в расизме или системной дискриминации со стороны сотрудников правоохранительных органов Франции безосновательны», — подчеркнули в МИДе.

В министерстве также отметили, что Франция соблюдает положения Международной конвенции о ликвидации расовой дискриминации, а полиция «подвергается такому уровню внутреннего, внешнего и судебного контроля, который существует лишь в немногих других странах».

Отвечая на требование КЛРД обеспечить «тщательное и беспристрастное расследование обстоятельств, приведших к смерти Наэля М.», в МИДе заявили, что все сообщения о расовой дискриминации со стороны сотрудников правоохранительных органов расследуются и наказываются. «Франция предлагает КЛРД проявлять большую осмотрительность и сдержанность в своих заявлениях, которые, к сожалению, являются односторонними и приблизительными», — заключили в пресс-службе.

Во Франции с конца июня продолжаются массовые беспорядки. Они начались после того, как в пригороде Парижа Нантере полицейский убил 17-летнего Наэля М. из алжирско-марокканской семьи. Подросток находился за рулем автомобиля, ехавшего по выделенной полосе на большой скорости, и не остановился по требованию полиции. Полицейского обвинили в непредумышленном убийстве и заключили под стражу.

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Участники беспорядков поджигали мусорные баки, здания и автомобили, грабили магазины. По данным МВД, с 27 июня по 4 июля были задержаны 3490 человек. Подожжено около 5900 автомобилей, сожжено или повреждено около 1100 зданий, совершено около 270 нападений на полицейские участки или жандармерию.

Беспорядки во Франции после гибели подростка. Фоторепортаж
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На фоне протестов КЛРД рекомендовал Франции устранить системные причины расовой дискриминации, в том числе в полиции, и провести тщательное расследование обстоятельств, приведших к гибели 17-летнего подростка. В своем заявлении члены комитета, помимо прочего, выразили обеспокоенность в связи с «расовым профилированием и чрезмерным применением силы сотрудниками правоохранительных органов».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Франция ООН расизм беспорядки полиция
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