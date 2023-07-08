Полиция в Париже разогнала акцию против полицейского насилия

На фоне протестов из-за гибели 17-летнего Наэля в Париже проводили акцию памяти погибшего после задержания жандармами в 2016 году Адама Траоре. Полиция разогнала демонстрацию, некоторых оштрафовали за участие в запрещенной акции

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На площади Республики в Париже проходила акция против полицейского насилия, на которой собралось около тысячи демонстрантов, однако полиция разогнала манифестацию, поскольку она была запрещена, передает BFM TV.

Некоторым манифестантам выписали штраф в €135 за участие в запрещенной демонстрации, рассказали телеканалу в префектуре полиции. Акцию запретили проводить сегодня утром, префектура полиции обосновывала это тем, что о проведении мероприятия заявили слишком поздно, из-за чего власти не смогут принять надлежащие меры безопасности. Кроме того, отмечался «чувствительный контекст» в связи с гибелью 17-летнего Наэля М., которого застрелил полицейский, и охватившими страну после этого протестами.

Акция проходила в память погибшего после задержания жандармами в 2016 году 24-летнего темнокожего Адама Траоре. Несмотря на запрет, на нее пришли около тысячи человек, в том числе сестра Траоре Асса. Позже она обратилась к участникам демонстрации и призвала покинуть площадь Республики «без насилия».

Во Франции с конца июня продолжаются массовые беспорядки. Они начались после того, как в пригороде Парижа Нантере полицейский убил 17-летнего Наэля М. из алжирско-марокканской семьи. Подросток находился за рулем автомобиля, ехавшего по выделенной полосе на большой скорости, и не остановился по требованию полиции. Полицейского обвинили в непредумышленном убийстве и заключили под стражу.

Участники беспорядков поджигали мусорные баки, здания и автомобили, грабили магазины. По данным МВД, с 27 июня по 4 июля были задержаны 3490 человек. Подожжено около 5900 автомобилей, сожжено или повреждено около 1100 зданий, совершено около 270 нападений на полицейские участки или жандармерию.

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД), потребовал от Парижа устранить системные причины расовой дискриминации в полиции, в том числе провести тщательное расследование гибели юноши. МИД Франции назвал безосновательными и односторонними заявления КЛРД.