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Полиция в Париже разогнала акцию против полицейского насилия

Полиция разогнала акцию против полицейского насилия в Париже
На фоне протестов из-за гибели 17-летнего Наэля в Париже проводили акцию памяти погибшего после задержания жандармами в 2016 году Адама Траоре. Полиция разогнала демонстрацию, некоторых оштрафовали за участие в запрещенной акции
Фото: Abdulmonam Eassa / Getty Images
Фото: Abdulmonam Eassa / Getty Images

На площади Республики в Париже проходила акция против полицейского насилия, на которой собралось около тысячи демонстрантов, однако полиция разогнала манифестацию, поскольку она была запрещена, передает BFM TV.

Некоторым манифестантам выписали штраф в €135 за участие в запрещенной демонстрации, рассказали телеканалу в префектуре полиции. Акцию запретили проводить сегодня утром, префектура полиции обосновывала это тем, что о проведении мероприятия заявили слишком поздно, из-за чего власти не смогут принять надлежащие меры безопасности. Кроме того, отмечался «чувствительный контекст» в связи с гибелью 17-летнего Наэля М., которого застрелил полицейский, и охватившими страну после этого протестами.

Акция проходила в память погибшего после задержания жандармами в 2016 году 24-летнего темнокожего Адама Траоре. Несмотря на запрет, на нее пришли около тысячи человек, в том числе сестра Траоре Асса. Позже она обратилась к участникам демонстрации и призвала покинуть площадь Республики «без насилия».

Во Франции с конца июня продолжаются массовые беспорядки. Они начались после того, как в пригороде Парижа Нантере полицейский убил 17-летнего Наэля М. из алжирско-марокканской семьи. Подросток находился за рулем автомобиля, ехавшего по выделенной полосе на большой скорости, и не остановился по требованию полиции. Полицейского обвинили в непредумышленном убийстве и заключили под стражу.

Участники беспорядков поджигали мусорные баки, здания и автомобили, грабили магазины. По данным МВД, с 27 июня по 4 июля были задержаны 3490 человек. Подожжено около 5900 автомобилей, сожжено или повреждено около 1100 зданий, совершено около 270 нападений на полицейские участки или жандармерию.

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Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД), потребовал от Парижа устранить системные причины расовой дискриминации в полиции, в том числе провести тщательное расследование гибели юноши. МИД Франции назвал безосновательными и односторонними заявления КЛРД.

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