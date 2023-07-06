В МИДе заявили о применении протестующими во Франции оружия для Украины

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Протестующие во Франции применяют оружие, которое Запад поставляет Украине. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Оружие, поставленное Киеву, оказывается в руках как раз тех самых протестующих и применяется против полиции там, во Франции», — сказала она.

Таким образом, считает Захарова, поддержка Украины со стороны Запада «бьет по их же собственному народу». Россия осуждает поставки оружия Киеву. В Москве считают, что они приводят лишь к затягиванию и дальнейшей эскалации конфликта.

Беспорядки охватили Францию 28 июня, после того как в пригороде Парижа Нантере полицейский убил 17-летнего Наэля М. из алжирско-марокканской семьи: юноша находился за рулем автомобиля, ехавшего по выделенной полосе на большой скорости, и не остановился по требованию полиции. Полицейского обвинили в непредумышленном убийстве и заключили под стражу.

По данным Минюста страны, за шесть дней были задержаны 3625 человек, в том числе 1124 несовершеннолетних (31% от общего числа задержанных). 380 участников беспорядков заключены под стражу.