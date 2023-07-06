В МИДе заявили о применении протестующими во Франции оружия для Украины
Протестующие во Франции применяют оружие, которое Запад поставляет Украине. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Оружие, поставленное Киеву, оказывается в руках как раз тех самых протестующих и применяется против полиции там, во Франции», — сказала она.
Таким образом, считает Захарова, поддержка Украины со стороны Запада «бьет по их же собственному народу». Россия осуждает поставки оружия Киеву. В Москве считают, что они приводят лишь к затягиванию и дальнейшей эскалации конфликта.
Беспорядки охватили Францию 28 июня, после того как в пригороде Парижа Нантере полицейский убил 17-летнего Наэля М. из алжирско-марокканской семьи: юноша находился за рулем автомобиля, ехавшего по выделенной полосе на большой скорости, и не остановился по требованию полиции. Полицейского обвинили в непредумышленном убийстве и заключили под стражу.
По данным Минюста страны, за шесть дней были задержаны 3625 человек, в том числе 1124 несовершеннолетних (31% от общего числа задержанных). 380 участников беспорядков заключены под стражу.