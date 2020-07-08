Кабмин утвердил правила оказания медпомощи при угрозе опасных заболеваний

Этот алгоритм был отработан во время распространения COVID-19, доказав свою эффективность. При возникновении опасных заболеваний пациентам будут оказывать помощь с учетом некоторых особенностей

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила оказания медицинской помощи при угрозе опасных заболеваний. Об этом сообщает на сайте кабмина.

В сообщении отмечается, что алгоритм был отработан во время пандемии коронавируса COVID-19 и доказал свою эффективность. «При возникновении и массовом распространении опасных заболеваний медицинская помощь будет оказываться с учетом ряда особенностей», — говорится в сообщении.

В частности, при неблагоприятной эпидемиологической обстановке заболевшие смогут проходить курс лечения не только в профильных отделениях больниц, но и в перепрофилируемых стационарах. Помимо этого, для оказания помощи больным будут привлекаться медицинские работники любой специализации, а также фармацевты, которые прошли обучение по краткосрочным программам.

«Больничные листы с письменного согласия пациента могут выдаваться в электронной форме. Похожий формат предусмотрен и для получения рецептов в процессе коррекции лечения», — отмечается в сообщении.

В целом, как пояснили в правительстве, врачи будут руководствоваться временным порядком оказания медицинской помощи, включающим требования по профилактике, диагностике и лечению заболевания. Его утверждает Министерство здравоохранения, учитывая конкретную эпидемиологическую ситуацию, отметили в кабмине.