Кабмин утвердил правила оказания медпомощи при угрозе опасных заболеваний
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила оказания медицинской помощи при угрозе опасных заболеваний. Об этом сообщает на сайте кабмина.
В сообщении отмечается, что алгоритм был отработан во время пандемии коронавируса COVID-19 и доказал свою эффективность. «При возникновении и массовом распространении опасных заболеваний медицинская помощь будет оказываться с учетом ряда особенностей», — говорится в сообщении.
В частности, при неблагоприятной эпидемиологической обстановке заболевшие смогут проходить курс лечения не только в профильных отделениях больниц, но и в перепрофилируемых стационарах. Помимо этого, для оказания помощи больным будут привлекаться медицинские работники любой специализации, а также фармацевты, которые прошли обучение по краткосрочным программам.
«Больничные листы с письменного согласия пациента могут выдаваться в электронной форме. Похожий формат предусмотрен и для получения рецептов в процессе коррекции лечения», — отмечается в сообщении.
В целом, как пояснили в правительстве, врачи будут руководствоваться временным порядком оказания медицинской помощи, включающим требования по профилактике, диагностике и лечению заболевания. Его утверждает Министерство здравоохранения, учитывая конкретную эпидемиологическую ситуацию, отметили в кабмине.