Голикова поручила пересмотреть планы модернизации первичной медпомощи

Татьяна Голикова (Фото: council.gov.ru / Global Look Press)

Минздрав России и регионы должны пересмотреть и внести изменения в программы модернизации первичного звена здравоохранения до 1 сентября. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова на заседании коллегии Минздрава, передает корреспондент РБК.

По ее словам, мероприятия по модернизации изначально должны были начаться с 1 июля этого года, и регионы подготовили региональные программы.

«Из-за коронавирусной инфекции с 1 июля была перенесена программа модернизации первичного звена. <...> Стало очевидно, что мы не сможем реализовывать мероприятия этих программ, регионы в рамках допсредств ремонтировали лечебные учреждения, обучали персонал. Мы понимаем, что некоторые мероприятия требуют доработки или замены», — пояснила Голикова.

Вице-премьер указала на необходимость посмотреть на программы по-новому и обновить их с учетом набранного опыта.