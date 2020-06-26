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Пандемия коронавируса ,  
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Голикова поручила пересмотреть планы модернизации первичной медпомощи

Татьяна Голикова
Татьяна Голикова (Фото: council.gov.ru / Global Look Press)

Минздрав России и регионы должны пересмотреть и внести изменения в программы модернизации первичного звена здравоохранения до 1 сентября. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова на заседании коллегии Минздрава, передает корреспондент РБК.

По ее словам, мероприятия по модернизации изначально должны были начаться с 1 июля этого года, и регионы подготовили региональные программы.

«Из-за коронавирусной инфекции с 1 июля была перенесена программа модернизации первичного звена. <...> Стало очевидно, что мы не сможем реализовывать мероприятия этих программ, регионы в рамках допсредств ремонтировали лечебные учреждения, обучали персонал. Мы понимаем, что некоторые мероприятия требуют доработки или замены», — пояснила Голикова.

Вице-премьер указала на необходимость посмотреть на программы по-новому и обновить их с учетом набранного опыта.

Медведев назвал первичное звено здравоохранения в регионах «удручающим»
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В августе 2019 года президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить принципы модернизации первичного звена, а затем разработать региональные программы. В начале 2020 года Путин призвал сосредоточить усилия именно на первичном звене здравоохранения, поскольку люди чаще всего обращаются за медицинской помощью в поликлиники.

В середине мая Минздрав предложил на полгода перенести начало модернизации первичного звена здравоохранения из-за пандемии коронавируса. Теперь эти мероприятия должны начаться с 1 января 2021 года. Ведомство объяснило это тем, что бюджетные средства нужно направить на реализацию мероприятий по устойчивому развитию экономики в период пандемии.

Теги: Татьяна Голикова, модернизация, программы
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