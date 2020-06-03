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Пандемия коронавируса ,  
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Мишустин распорядился возобновить плановую медпомощь населению

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении плановой медпомощи в клиниках.Об этом он сообщил на заседании президиума Координационного совета, говорится на сайте правительства.

«Сегодня я подписал распоряжение о закрытии перепрофилированных под лечение коронавируса коек в федеральных и частных клиниках. И о восстановлении работы по оказанию плановой медицинской помощи», — сказал Мишустин. В первую очередь речь идет высокотехнологичной медпомощи, уточнил Мишустин.

Постепенно федеральные медицинские центры, которые перепрофилировали для приема пациентов с коронавирусом, вернутся к лечению обычных пациентов и будут работать с теми заболеваниями, которыми они традиционно занимались, пояснил Мишустин.

При этом работы по возобновлению плановой помощи пока начнутся не везде, а в тех регионах, где позволяет эпидемиологическая ситуация, сообщил премьер-министр. В первую очередь оказание плановой медпомощи начнут в нескольких федеральных клиниках в Москве, уточнил он.

Путин поручил возобновить плановую медпомощь населению
Общество
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

1 июня возобновить оказание плановой медицинской помощи поручил Минздраву Владимир Путин. Согласно поручению, в российских клиниках должны восстановить как услуги первичной медпомощи, так и специализированной, в том числе высокотехнологичной. При этом специализированный фонд коечных мест для больных коронавирусом должен быть сохранен, указал Путин.

Москва уже приступила к постепенному возобновлению плановой медицинской помощи. Согласно планам, объявленным 27 мая, в ближайшие недели около 5 тыс. коек в больницах, которые ранее перепрофилировали для больных к COVID-19, будут возвращены к обычному режиму работы. 

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: медицинская помощь, пандемия, больницы
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