Мишустин распорядился возобновить плановую медпомощь населению
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении плановой медпомощи в клиниках.Об этом он сообщил на заседании президиума Координационного совета, говорится на сайте правительства.
«Сегодня я подписал распоряжение о закрытии перепрофилированных под лечение коронавируса коек в федеральных и частных клиниках. И о восстановлении работы по оказанию плановой медицинской помощи», — сказал Мишустин. В первую очередь речь идет высокотехнологичной медпомощи, уточнил Мишустин.
Постепенно федеральные медицинские центры, которые перепрофилировали для приема пациентов с коронавирусом, вернутся к лечению обычных пациентов и будут работать с теми заболеваниями, которыми они традиционно занимались, пояснил Мишустин.
При этом работы по возобновлению плановой помощи пока начнутся не везде, а в тех регионах, где позволяет эпидемиологическая ситуация, сообщил премьер-министр. В первую очередь оказание плановой медпомощи начнут в нескольких федеральных клиниках в Москве, уточнил он.