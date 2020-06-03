Мишустин распорядился возобновить плановую медпомощь населению

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении плановой медпомощи в клиниках.Об этом он сообщил на заседании президиума Координационного совета, говорится на сайте правительства.

«Сегодня я подписал распоряжение о закрытии перепрофилированных под лечение коронавируса коек в федеральных и частных клиниках. И о восстановлении работы по оказанию плановой медицинской помощи», — сказал Мишустин. В первую очередь речь идет высокотехнологичной медпомощи, уточнил Мишустин.

Постепенно федеральные медицинские центры, которые перепрофилировали для приема пациентов с коронавирусом, вернутся к лечению обычных пациентов и будут работать с теми заболеваниями, которыми они традиционно занимались, пояснил Мишустин.

При этом работы по возобновлению плановой помощи пока начнутся не везде, а в тех регионах, где позволяет эпидемиологическая ситуация, сообщил премьер-министр. В первую очередь оказание плановой медпомощи начнут в нескольких федеральных клиниках в Москве, уточнил он.