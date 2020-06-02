Опрос показал недовольство трети россиян системой здравоохранения

Больше всего среди стран бывшего СССР качеством медпомощи довольны в России и на Украине, меньше всего — в Армении и Белоруссии

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В 2019 году, до пандемии коронавируса, качеством доступной медицинской помощи в местах проживания оказались довольны только 37% россиян, свидетельствуют данные Gallup.

Этот показатель остается примерно на том же уровне с 2014 года (38%). В 2018 году о том, что их устраивает качество медицинских услуг, сообщили 34% участника опроса, а в 2017 — 35%.

За основу материала Gallup взял данные глобальных опросов, проведенных с 2005-го по прошлый год. В России с 2005 по 2018 годы опросы проводились методом личного интервью, в них принимали участие в среднем по 2 тыс. респондентов из числа жителей городов (методологии за 2019 год Gallup не привел).

Единственной страной бывшего СССР, граждане которой оказались больше, чем в Россияи, довольны качеством медпомощи, оказалась Украина. В 2019 году оно устроило 34% респондентов, в 2018 и 2017 годах — 33 и 24% соответственно.

Самый низкий уровень удовлетворенности зафиксирован в Армении (42% респондентов в 2019 году и 35% в 2018-м) и в Белоруссии (45% и 40% соответственно).