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Опрос показал недовольство трети россиян системой здравоохранения

Больше всего среди стран бывшего СССР качеством медпомощи довольны в России и на Украине, меньше всего — в Армении и Белоруссии
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В 2019 году, до пандемии коронавируса, качеством доступной медицинской помощи в местах проживания оказались довольны только 37% россиян, свидетельствуют данные Gallup.

Этот показатель остается примерно на том же уровне с 2014 года (38%). В 2018 году о том, что их устраивает качество медицинских услуг, сообщили 34% участника опроса, а в 2017 — 35%.

За основу материала Gallup взял данные глобальных опросов, проведенных с 2005-го по прошлый год. В России с 2005 по 2018 годы опросы проводились методом личного интервью, в них принимали участие в среднем по 2 тыс. респондентов из числа жителей городов (методологии за 2019 год Gallup не привел).

Единственной страной бывшего СССР, граждане которой оказались больше, чем в Россияи, довольны качеством медпомощи, оказалась Украина. В 2019 году оно устроило 34% респондентов, в 2018 и 2017 годах — 33 и 24% соответственно.

Самый низкий уровень удовлетворенности зафиксирован в Армении (42% респондентов в 2019 году и 35% в 2018-м) и в Белоруссии (45% и 40% соответственно).

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Государственные расходы на здравоохранение в Армении, России и Украине оказались самыми маленькими по сравнению со средним мировым уровнем, отмечено в материале Gallup. Например, в Армении в 2014 году потратили 7% государственных расходов на здравоохранение, а среднемировой показатель, по данным Всемирной организации здравоохранения, составил 11,8%, отмечает Gallup.

По информации Всемирного банка, в 2017 году расходы на здравоохранение в России составили 5,34% ВВП, на Украине — 7%, а в Армении — 10,36%.

Gallup также поинтересовался, доверяют ли граждане правительству в вопросах здравоохранения. Во всем мире средний уровень доверия составил 76%, а на постсоветском пространстве — 60%. Показатель сильно отличается в разных странах: в Узбекистане властям в этом вопросе верят 97% респондентов, а на Украине — только 33%.

Согласно предварительной оценке Минфином исполнения бюджета за первые четыре месяца текущего года, в апреле расходы на здравоохранение составили 103 млрд руб. 

Автор: Наталия Анисимова
Теги: здравоохранение, опрос, Gallup
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