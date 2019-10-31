Путин назвал недостаточной поддержку первичного звена здравоохранения

Первичное звено здравоохранения нуждается в поддержке федерального уровня, поскольку выделяемых средств на его работу недостаточно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности Калининградской области, передает «РИА Новости».

По его словам, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на сферу будет выделено 1,3 трлн руб. до 2024 года.

«Там есть и на первичку немножко, там где-то около 300 млрд. по-моему... 237 млрд, но этого недостаточно», — сказал глава государства, напомнив, что эти средства выделены на следующие шесть лет. «С учетом ситуации, которая сложилась в первичном звене здравоохранения, этого явно недостаточно», — повторил Путин.

По его словам, необходимо разработать правила, способы и объемы расходования средств, которые власти намерены выделить первичному звену, чтобы люди почувствовали изменения качества медицинского обслуживания.

Путин также заявил, что ряд проблем, в том числе в сфере здравоохранения, был вызван разрывом между муниципальным и государственным уровнями власти. Он пояснил, что на федеральном и региональном уровне часто не хотят брать ответственность за ситуацию в городах и поселках, а в городах и поселках жалуются на нехватку денег.