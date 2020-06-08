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Умер открывший стрельбу на юго-западе Москвы

Вечером 7 июня он открыл стрельбу из окна квартиры в доме на улице Строителей в Москве, пострадали двое. При задержании стрелок был ранен и позже умер в больнице
Фото: Михаил Скамьин / ТАСС
Фото: Михаил Скамьин / ТАСС

Мужчина, который вечером 7 июня в Москве открыл из окна квартиры стрельбу и был ранен при штурме, скончался в больнице, сообщила РБК старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в жилом доме по ул. Строителей, д. 5, кв. 3. В результате пострадали два человека.

В пресс-службе московского главка уточняли, что стрелок был пьян. Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждал, что у мужчины были проблемы с психикой.

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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

На место стрельбы, кроме сотрудников полиции, прибыли бойцы Росгвардии. Во время операции по задержанию мужчина открыл огонь по сотрудникам спецподразделений. Правоохранительные органы применили оружие, стрелок получил ранение.

Следственный комитет завел три уголовных дела по статьям о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК), покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК) и хулиганстве (ст. 213 УК).

Авторы: Екатерина Костина, Гаяна Демурина
Теги: стрельба, Москва
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