Умер открывший стрельбу на юго-западе Москвы

Вечером 7 июня он открыл стрельбу из окна квартиры в доме на улице Строителей в Москве, пострадали двое. При задержании стрелок был ранен и позже умер в больнице

Фото: Михаил Скамьин / ТАСС

Мужчина, который вечером 7 июня в Москве открыл из окна квартиры стрельбу и был ранен при штурме, скончался в больнице, сообщила РБК старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в жилом доме по ул. Строителей, д. 5, кв. 3. В результате пострадали два человека.

В пресс-службе московского главка уточняли, что стрелок был пьян. Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждал, что у мужчины были проблемы с психикой.