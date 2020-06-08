Умер открывший стрельбу на юго-западе Москвы
Мужчина, который вечером 7 июня в Москве открыл из окна квартиры стрельбу и был ранен при штурме, скончался в больнице, сообщила РБК старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в жилом доме по ул. Строителей, д. 5, кв. 3. В результате пострадали два человека.
В пресс-службе московского главка уточняли, что стрелок был пьян. Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждал, что у мужчины были проблемы с психикой.