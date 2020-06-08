СМИ назвали имя стрелка из окна жилого дома на юго-западе Москвы

Стрельбу из окна жилого дома на юго-западе Москвы открыл бывший директор завода «Серп и Молот» Дмитрий Павлов. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ, а также «Комсомольская правда».

По информации «Комсомольской правды», 50-летний Павлов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел стрельбу из охотничьего ружья. Отмечается, что стрелок целился по соседям, стоявшим около подъезда дома. По другой версии, мужчина целился в машину каршеринга, которая парковалась у дома. В результате стрельбы ранения получили мужчина и женщина, обоих доставили в больницу.

Дмитрий Павлов в начале 1990-х годов окончил Московский инженерно-строительный институт им. Куйбышева (ныне — НИУ Московский государственный строительный университет — ред. РБК). Затем он прошел переподготовку в Межотраслевом институте повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов РЭА им. Плеханова. Работал на руководящих постах в компании «Автосельхозмаш-холдинг».

С 1998 по 2000- годы Павлов занимал должность ведущего специалиста отдела машиностроения Управления реформирования предприятий машиностроения и тяжелой промышленности Департамента науки и промышленной политики. Также он был начальником отдела программ развития машиностроения Управления координации программ промышленных предприятий Департамента науки и промышленной политики, начальником Управления программ развития предприятий машиностроения в том же Департаменте. В 2004 году он занял пост заместителя руководителя Департамента науки и промышленной политики города Москвы. Издание отмечает, что в настоящее время Павлов безработный.

На сайте «Вести.ru» сообщается, что Павлов вел стрельбу из окна своей квартиры. Он был старшим по дому. Отмечается, что недавно мужчина разошелся с женой.

Инцидент произошел 7 июня около 22:00 часов по адресу: Москва, улица Строителей, дом 5, корпус 3.

По данным полиции, в результате пострадали двое прохожих.

Столичные следователи возбудили три уголовных дела: по ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК России («Покушение на убийство») и ст. 213 УК России («Хулиганство»), а также по ст. 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).

Столичная полиция в ходе операции совместно с бойцами Росвгардии задержала стрелка. В ходе оказания мужчина оказал сопротивление и получил ранение. В настоящее время жильцам дома ничего не угрожает.