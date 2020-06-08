В полиции сообщили о двух пострадавших при стрельбе на юго-западе Москвы

Двое прохожих пострадали в результате стрельбы на юго-западе Москвы. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД России.

По данным полиции, инцидент произошел по адресу: улица Строителей, дом 5 корпус 3. Мужчина вел стрельбу из-за неустановленного оружия. Сотрудники полиции совместно с коллегами из Росгвардии проводят необходимые мероприятия.

Ранее источник агентства «РИА Новости» в правоохранительных органах опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что при стрельбе пострадали два человека. Ранее о двух пострадавших в результате стрельбы сообщили источники ТАСС и «Интерфакса».

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили «РИА Нововсти», что стрелявший находился в состоянии алкогольного опьянения. В свою очередь, источник ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что у мужчины имеются проблемы с психикой.

По факту стрельбы столичные следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК России («Покушение на убийство») и ст. 213 УК России («Хулиганство»).