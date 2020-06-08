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Общество ,  
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СК завел уголовное дело по факту стрельбы на юго-западе Москвы

Следственные органы СК России по ГУ СК России по Москве завели уголовное дело по факту стрельбы на юго-западе Москвы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, вечером 7 июня неизвестный открыл стрельбу по прохожим из окна квартиры на улице Строителей. В результате пострадал один человек. Сведения о пострадавших уточняются.

Дело возбудили по ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК России («Покушение на убийство») и ст. 213 УК России («Хулиганство»).

На место происшествия прибыли сотрудники столичной полиции и Росгвардии. Следователям и криминалистам предстоит установить причины случившегося.

Источник «РИА Новости» в оперативных службах города сообщил, что стрельбу открыл мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Впоследствии источник агентства в правоохранительных органах опроверг информацию СМИ о том, что в результате стрельбы пострадали два человека. В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили агентству, что в результате стрельбы никто из полицейских не пострадал.

По данным источника ТАСС, у мужчины, открывшего стрельбу, имеются проблемы с психикой.

Теги: Москва, стрельба, Следственный комитет по Москве, уголовное дело
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