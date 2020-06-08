СК завел третье уголовное дело после стрельбы на юго-западе Москвы

Следственные органы СК России по Москве завели уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК России) после стрельбы на юго-западе Москвы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В заявлении отмечается, что при проведении операции по задержанию стрелявший открыл стрельбу по сотрудникам спецподразделений. В связи с этим последние были вынуждены применить оружие.

Источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил задержание стрелявшего, он получил ранение. Находящийся на месте происшествия корреспондент агентства сообщил, что перед задержанием стрелка в подъезд, где находится квартира стрелка, зашли сотрудники Специального отряда быстрого реагирования (СОБР). Оттуда донесся приглушенный хлопок, а затем — три одиночных выстрела. После этого СОБР запросил врача. По данным корреспондента ТАСС, стрелок был госпитализирован. Раненого подозреваемого положили на носилки и погрузили в карету скорой помощи, после чего она уехала.

Инцидент произошел вечером 7 июня по адресу: улица Строителей дом 5, корпус 3 на юго-западе Москвы. Мужчина открыл стрельбу из окна квартиры жилого дома. В полиции подтвердили, что в результате инцидента пострадали двое прохожих.

По факту стрельбы московские следователи завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК России («Покушение на убийство») и ст. 213 УК России («Хулиганство»).