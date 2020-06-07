Неизвестный открыл стрельбу из окна на юго-западе Москвы

Он открыл огонь из квартиры на улице Строителей. По предварительным данным в результате был ранен один прохожий

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

На улице Строителей в Юго-западном административном округе Москвы неизвестный открыл стрельбу из окна дома. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Источник агентства «Интерфакс» сообщил, что ранены два человека. Однако в столичном главке «РИА Новостям» информацию о втором пострадавшем позже опровергли.

По данным агентства ТАСС, пострадавшим был прохожий, которому пуля попала в ногу. В ГУ МВД при этом отметили, что раненых среди сотрудников правоохранительных органов нет.

Собеседник агентства «РИА Новости» в оперативных службах заявил, что стрелявший находился в состоянии алкогольного опьянения.

По имеющимся данным неизвестный находился в квартире на втором этаже и стрелял из охотничьего ружья.