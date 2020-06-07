Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 68,63 (-0,38) Quote, 05 июн, 15:21
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 77,97 (+0,64) Quote, 05 июн, 15:21
В полиции опровергли информацию о двух пострадавших при стрельбе в Москве Общество, 07 июн, 23:52 Массовые акции протеста против расизма прошли в ряде городов Европы Политика, 07 июн, 23:25 Неизвестный открыл стрельбу из окна на юго-западе Москвы Общество, 07 июн, 22:54 WSJ узнала о незаконной помощи Boeing по «лунным контрактам» Общество, 07 июн, 22:50 Стать суперпапой: как стимулируют вовлеченное отцовство в разных странах РБК и STADA, 07 июн, 22:46 Во Франции решили увеличить штрафы для бросающих на улице маски Общество, 07 июн, 22:43 Воскресенье в Москве стало самым теплым днем с начала года Общество, 07 июн, 22:02 В Белоруссии решили оградить людей от «вредящей» государству информации Политика, 07 июн, 21:47 Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова Общество, 07 июн, 21:41 Эксперты оценили в 50% долю занятых под риском сокращения и потери дохода Экономика, 07 июн, 21:30 Андрей Шевченко продлит контракт со сборной Украины Спорт, 07 июн, 21:29 Футболист «Спартака» Бакаев вылечился от коронавируса Спорт, 07 июн, 21:27 МТС назвал самые популярные в России в 2020 году смартфоны Технологии и медиа, 07 июн, 21:13 Депутата Мосгордумы от КПРФ Шувалову исключили из партии Политика, 07 июн, 21:07
Общество ,  
0 

Неизвестный открыл стрельбу из окна на юго-западе Москвы

Он открыл огонь из квартиры на улице Строителей. По предварительным данным в результате был ранен один прохожий
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

На улице Строителей в Юго-западном административном округе Москвы неизвестный открыл стрельбу из окна дома. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Источник агентства «Интерфакс» сообщил, что ранены два человека. Однако в столичном главке «РИА Новостям» информацию о втором пострадавшем позже опровергли.

По данным агентства ТАСС, пострадавшим был прохожий, которому пуля попала в ногу. В ГУ МВД при этом отметили, что раненых среди сотрудников правоохранительных органов нет.

Собеседник агентства «РИА Новости» в оперативных службах заявил, что стрелявший находился в состоянии алкогольного опьянения.

По имеющимся данным неизвестный находился в квартире на втором этаже и стрелял из охотничьего ружья.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ст. 213 УК РФ (хулиганство), сообщает пресс-служба столичного Следственного комитета.

29 мая, на улице Богданова столичного района Солнцево произошел конфликт, в ходе которого неизвестный, предположительно из травматического оружия, произвел выстрел в сторону своего оппонента. Тот в ответ также сделал несколько выстрелов из травматического оружия.

Материал дополняется

Авторы: Артем Филипенок, Алена Прохоренко
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter