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Общество ,  
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МВД назвало условия для нахождения украинцев в России

Украинцы для бессрочного пребывания в России и работы без разрешительных документов должны получить «зеленую карту», для чего им необходимо пройти дактилоскопию и медосвидетельствование и сфотографироваться, сообщили в МВД
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Граждане Украины и «лица, состоявшие в гражданстве» ДНР и ЛНР, могут находиться в России без ограничения срока пребывания и работать в стране без разрешительных документов, если получат «зеленую карту», сообщили в МВД. Для получения документа необходимо пройти дактилоскопию и медосвидетельствование, а также сфотографироваться, уточняет ведомство со ссылкой на указ президента от 22 апреля.

К украинцам, зарегистрированным до 27 августа 2022 года на территориях, которые вошли осенью того же года в состав России (республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области), и обратившимся за «зеленой картой» с нарушением положенного срока, не будут применять меры по удалению за пределы России до 31 декабря этого года.

Это условие не действует в отношении граждан, освободившихся из мест лишения свободы, «создающих угрозу государственной или общественной безопасности», представивших подложные документы или сообщивших ложные сведения.

Для зарегистрированных на новых территориях граждан, не обратившихся за российским паспортом, действует бессрочный запрет на выдворение за пределы России. Эта мера также не распространяется на лиц, «создающих угрозу государственной или общественной безопасности».

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В конце сентября прошлого года президент Владимир Путин подписал указ, разрешающий украинцам въезжать в Россию и выезжать из нее по документам, срок действия которых истек. С этого дня граждане Украины могли приезжать в страну и уезжать из нее по украинскому паспорту, загранпаспорту, дипломатическому паспорту, служебному паспорту, свидетельству о рождении (для детей до 16 лет), удостоверению личности моряка или удостоверению члена экипажа воздушного судна.

При этом в октябре российские власти ограничили въезд для граждан Украины от 14 лет и старше, прибывающих из третьих стран: они могут попасть в Россию только через КПП «Лудонка» в Псковской области или аэропорт Шереметьево. Эта мера не затронула украинцев из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — они могут въезжать в Россию через пункты пропуска, расположенные на административной границе между новыми российскими регионами и сопредельными территориями.

Украина ввела визовый режим для всех въезжающих на ее территорию граждан России с 1 июля 2022 года.

В декабре 2021 года вступили в силу изменения в законодательство, в соответствии с которыми трудовые мигранты и иностранцы, въезжающие в Россию на длительный срок, должны проходить обязательную дактилоскопию, фотографирование и медосмотр, который включает в себя тест на инфекционные заболевания, в том числе ВИЧ-инфекцию, а также наркотическую зависимость.

В ноябре 2022 года от необходимости сдавать отпечатки пальцев освободили беженцев и лиц, получивших временное убежище на территории России, а с 1 января 2023-го дактилоскопию можно проходить в любом территориальном органе вне зависимости от места жительства или регистрации.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
украинцы миграция МВД дактилоскопия медицинское освидетельствование
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