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Военная операция на Украине ,  
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В ЛНР задержали украинца по подозрению в шпионаже

ФСБ: в ЛНР задержали украинца по подозрению в шпионаже
Сюжет
Военная операция на Украине

В ЛНР задержали украинца по подозрению в шпионаже
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В ЛНР по подозрению в шпионаже задержали украинца. Он передавал Вооруженным силам Украины (ВСУ) данные о расположении российских войск, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

«Гражданин Украины <...> в целях оказания содействия украинским вооруженным формированиям собирал и передавал сведения о местах дислокации подразделений ВС России», — цитирует агентство заявление пресс-службы.

В частности, гражданин Украины записывал видео с передвижением российской техники в зоне военной операции. Передавать секретную информацию ВСУ через телеграм-каналы мужчине помогала его девушка.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о шпионаже.

ФСБ задержала на границе с Грузией украинца по подозрению в шпионаже
Политика
Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

После начала военной операции на Украине спецслужбы периодически сообщают о задержаниях граждан по подозрению в работе на ВСУ. В частности, 20 апреля в Северной Осетии ФСБ задержала гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Мужчина передавал украинским спецслужбам информацию о расположении российских военных и их техники на территории военной операции с помощью мессенджера.

В отношении задержанного завели уголовное дело по ст. 276 Уголовного кодекса — шпионаж. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до 20 лет.

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Теги
Военная операция на Украине ЛНР шпионаж
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