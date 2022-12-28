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В России с 2023 года разрешили проходить дактилоскопию в любом регионе

В России с 2023 года дактилоскопию разрешили проходить независимо от места жительства

С 1 января следующего года добровольная государственная дактилоскопическая регистрация в России будет проводиться по экстерриториальному принципу, соответствующий приказ МВД опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

До этого получить услугу можно было только по месту жительства или по месту пребывания. Добровольная дактилоскопия доступна как россиянам, так и иностранцам и лицам без гражданства, достигшим шести лет.

В 2020 году МВД приняло решение за три года (2021-2023) сформировать базу отпечатков пальцев россиян и иностранцев. Как заявили в ведомстве, технология позволит идентифицировать личность, а также неопознанные тела по дактилоскопической информации, изображению лица и геномной информации. Разработка будет взаимодействовать с объединенной поисковой федеральной системой генетической идентификации.

В декабре 2021 года вступили в силу изменения в законодательство, в соответствии с которыми трудовые мигранты и иностранцы, въезжающие в страну на длительный срок, должны проходить обязательную дактилоскопию, фотографирование и медосмотр. Медицинский осмотр включает в себя тест на инфекционные заболевания, в том числе ВИЧ-инфекцию, а также наркотическую зависимость.

Исключение сделали для граждан Белоруссии, детей младше шести лет, должностных лиц международных организаций, владельцев дипломатических и служебных паспортов.

Из приказа МВД следовало, что трудовые мигранты, которые прошли процедуру дактилоскопии, получают патенты на работу в форме карты с чипом, содержащим электронное изображение лица и отпечатки пальцев рук.

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В начале ноября этого года от необходимости сдавать отпечатки пальцев освободили беженцев и лиц, получивших временное убежище на территории России.

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