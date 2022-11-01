МВД отменило сбор отпечатков пальцев у беженцев

Дактилоскопическая регистрация и фотографирование не будут проводиться в отношении лиц, признанных беженцами или получивших временное убежище в России

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

МВД России отменило обязательную дактилоскопию (сбор отпечатков пальцев) для беженцев и лиц, получивших временное убежище на территории России. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Обязательная государственная дактилоскопическая регистрация и фотографирование не проводятся в отношении иностранных граждан, признанных беженцами либо получивших временное убежище на территории Российской Федерации», — говорится в документе.

В нем уточняется, что речь идет о лицах, признанных беженцами или получивших временное убежище на территории России.

Приказ вступил в силу в момент опубликования.

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В декабре 2021 года вступили в силу изменения в законодательство, в соответствии с которыми трудовые мигранты и иностранцы, въезжающие в страну на длительный срок, должны проходить обязательную дактилоскопию, фотографирование и медосмотр.

Медицинский осмотр включает в себя тест на инфекционные заболевания, в том числе ВИЧ-инфекцию, а также наркотическую зависимость.

Исключение сделали для граждан Белоруссии, детей младше шести лет, должностных лиц международных организаций, владельцев дипломатических и служебных паспортов.

Из приказа МВД следовало, что трудовые мигранты, которые прошли процедуру дактилоскопии, получают патенты на работу в форме карты с чипом, содержащим электронное изображение лица и отпечатки пальцев рук.

Президент России Владимир Путин 1 июля 2021 года подписал закон об обязательной дактилоскопии и медицинском осмотре среди трудовых мигрантов.