Глава РФС предложил Кокорину и Мамаеву сделать вывод из приговора

Приговор Александра Кокорина и Павла Мамаева является напоминанием о том, «как важно бережно относиться к данному тебе таланту», заявил глава РФС. По его словам, футболисты должны вернуться в футбол после приговора

Александр Дюков (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев должны сделать «правильный вывод» из приговора и «найти силы вернуться в футбол». Об этом РБК заявил президент РФС Александр Дюков.

«Эта история является поучительным примером для всех, в том числе и для молодых спортсменов, напоминанием о том, как важно бережно относиться к данному тебе таланту, — отметил Дюков. — Надо осознавать, что безответственное поведение может перечеркнуть годы упорного труда». Глава РФС подчеркнул, что комментировать сам приговор не будет, так как не является экспертом в уголовном праве.

Ранее 8 мая нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кокорина, а также полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева столичный Пресненский суд приговорил к реальным срокам по делу о драках. Речь идет о двух стычках с участием спортсменов, которые произошли осенью прошлого года. Сначала футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, а затем подрались с посетителями одного из кафе в центре Москвы (среди них были два сотрудника Минпромторга — Денис Пак и Сергей Гайсин).

Сотрудники правоохранительных органов впоследствии квалифицировали действия спортсменов как хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК), побои (ч. 2 ст. 116 УК) и умышленное причинение легкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 115) по хулиганским мотивам и в составе организованной группы по предварительному сговору.