В США назвали дату освобождения россиянки Марии Бутиной из тюрьмы

После выхода из американской тюрьмы осужденная за работу в качестве иностранного агента гражданка России будет немедленно депортирована из США

Мария Бутина (Фото: AP)

Гражданка России Мария Бутина, приговоренная в США к 18 месяцам лишения свободы за работу в качестве незарегистрированного иностранного агента, выйдет на свободу 5 ноября 2019 года. Об этом сообщает ТАСС, приводя ответ на запрос, направленный в Федеральное бюро тюрем США (Federal Bureau of Prisons, BOP).

«Дата освобождения Бутиной из заключения назначена на 5 ноября 2019 года», — говорится в ответе бюро.

В ведомстве уточнили, что сейчас Бутина находится в тюрьме города Александрия (штат Вирджиния), дата ее перевода в федеральную тюрьму пока не назначена.

Приговор Бутиной был вынесен 26 апреля 2019 года. Согласно вердикту, вынесенному судьей Таней Чуткан, в срок лишения свободы было зачтено время, которое россиянка провела под стражей в ожидании приговора (почти девять месяцев).

Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл после вынесения приговора говорил, что она должна выйти на свободу в начале ноября.