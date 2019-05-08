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В США назвали дату освобождения россиянки Марии Бутиной из тюрьмы
После выхода из американской тюрьмы осужденная за работу в качестве иностранного агента гражданка России будет немедленно депортирована из США
Мария Бутина (Фото: AP)

Гражданка России Мария Бутина, приговоренная в США к 18 месяцам лишения свободы за работу в качестве незарегистрированного иностранного агента, выйдет на свободу 5 ноября 2019 года. Об этом сообщает ТАСС, приводя ответ на запрос, направленный в Федеральное бюро тюрем США (Federal Bureau of Prisons, BOP).

«Дата освобождения Бутиной из заключения назначена на 5 ноября 2019 года», — говорится в ответе бюро.

В ведомстве уточнили, что сейчас Бутина находится в тюрьме города Александрия (штат Вирджиния), дата ее перевода в федеральную тюрьму пока не назначена.

Приговор Бутиной был вынесен 26 апреля 2019 года. Согласно вердикту, вынесенному судьей Таней Чуткан, в срок лишения свободы было зачтено время, которое россиянка провела под стражей в ожидании приговора (почти девять месяцев).

Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл после вынесения приговора говорил, что она должна выйти на свободу в начале ноября.

Сразу после освобождения из тюрьмы Бутина в соответствии с приговором должна быть немедленно депортирована из США.

В российском МИДе назвали приговор россиянке Марии Бутиной «позорным пятном на американской судебной системе», выполнившей политический заказ. В свою очередь президент России Владимир Путин объяснил приговор Бутиной желанием США «спасти лицо».

Находившуюся в США по студенческой визе Бутину задержали в середине июля 2018 года по обвинению в деятельности в интересах России, работе иноагентом без лицензии и работе на российского чиновника, находящегося под санкциями США.

В декабре 2018 года Бутина заключила сделку со следствием и признала вину по одному из пунктов обвинения. Она признала, что участвовала в заговоре против США, действовала как незарегистрированный агент правительства и пыталась войти в доверие к лидерам Национальной стрелковой ассоциации. Заключение сделки со следствием

Автор: Евгений Калюков
Теги: американская тюрьма
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