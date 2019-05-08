В США назвали дату освобождения россиянки Марии Бутиной из тюрьмы

Гражданка России Мария Бутина, приговоренная в США к 18 месяцам лишения свободы за работу в качестве незарегистрированного иностранного агента, выйдет на свободу 5 ноября 2019 года. Об этом сообщает ТАСС, приводя ответ на запрос, направленный в Федеральное бюро тюрем США (Federal Bureau of Prisons, BOP).
«Дата освобождения Бутиной из заключения назначена на 5 ноября 2019 года», — говорится в ответе бюро.
В ведомстве уточнили, что сейчас Бутина находится в тюрьме города Александрия (штат Вирджиния), дата ее перевода в федеральную тюрьму пока не назначена.
Приговор Бутиной был вынесен 26 апреля 2019 года. Согласно вердикту, вынесенному судьей Таней Чуткан, в срок лишения свободы было зачтено время, которое россиянка провела под стражей в ожидании приговора (почти девять месяцев).
Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл после вынесения приговора говорил, что она должна выйти на свободу в начале ноября.