Путин объяснил приговор Бутиной желанием США «спасти лицо»

Россиянку Марию Бутину в США «посадили за решетку, а предъявить-то нечего». Приговор девушке — это беспредел, заявил президент Владимир Путин.

«Непонятно, за что ее осудили, какое преступление она совершила», — подчеркнул президент. По его словам, США «воткнули» ей 18 месяцев тюрьмы, чтобы ситуация не выглядела совсем нелепой. Таким образом Соединенные Штаты смогли «спасти лицо», резюмировал глава государства.​

26 апреля суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы, она была признана виновной в сговоре с целью работы иноагентом без лицензии, а также в реальной работе иноагентом с 2015 года. Россиянку задержали в июле 2018 года, в декабре она пошла на сделку со следствием, частично признав вину в заговоре против США и работе в качестве иноагента. После отбывания наказания Бутину депортируют.

Российский МИД назвал решение суда «позорным пятном на американской судебной системе», выполнившей политический заказ. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков счел приговор россияне неприемлемым.