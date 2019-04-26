МИД назвал приговор Бутиной позорным пятном на судебной системе США

В МИДе назвали приговор россиянке Марии Бутиной, вынесенный судом в Вашингтоне, «позорным пятном на американской судебной системе», выполнившей политический заказ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Наша соотечественница осуждена только за то, что является гражданкой России. Она стала жертвой жесткого противоборства различных политических сил США и разнузданной антироссийской кампании в духе маккартизма», — говорится в сообщении.

В МИДе также добавили, что с момента задержания Бутиной Москва указывала, что обвинения против нее носят надуманный и сфабрикованный характер. Ведомство также отметило, что признание россиянки, к которому ее принудили «жесткими условиями заключения и угрозами огромного тюремного срока», не меняет ситуации.



Ранее посольство России в США также назвало приговор «вопиющим беззаконием американской Фемиды», отметив, что он стал возможен «в условиях параноидальной русофобии».

26 апреля суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы. Россиянке зачтут время, которое она провела в тюрьме после ареста. Ее депортируют из страны после отбытия срока.