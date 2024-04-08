Оренбургский губернатор назвал число получивших выплаты пострадавших

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Разовую компенсацию из-за паводка получат пострадавшие жители Оренбургской области, сейчас уже получили более 650 человек, сообщил губернатор региона Денис Паслер.

«На сегодняшнюю минуту, сегодняшний день выплату по области, не только по Орску, получили, по-моему, 649 или 659 граждан, на этой неделе мы планируем выплатить 16 тыс.», — отметил Паслер (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что работа в этом направлении продолжится.

До этого, 6 апреля, Паслер увеличил в два раза выплаты за потерю имущества: тем, кто частично его утратил, заплатят 50 тыс. руб., за полностью утраченное имущество — 100 тыс. руб. Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона, по состоянию на 8 апреля поступило уже более 10 тыс. заявлений на выплату.

Утром 8 апреля власти города сообщили о затоплении более 10 тыс. домов. Для борьбы со стихией подключили военных. После прорыва дамбы в Орске и продолжающегося роста уровня воды в реке Урал режиму ЧС, введенному в Оренбургской области, придали федеральный характер.

В тот же день губернатор встретился с недовольными жителями Орска — города, где вечером 5 апреля прорвало дамбу. Жители собрались на Комсомольской площади, чтобы записать видеообращение к президенту Владимиру Путину о действиях властей во время потопа, в том числе относительно выплат и эвакуации, назвав их недостаточными.

Паслер в разговоре с инициативной группой уточнил, что от паводка пострадали не только жители Орска, но и соседнего города Новотроицк.