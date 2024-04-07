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Потоп в Орске ,  
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В Оренбуржье из-за паводка ввели режим ЧС федерального характера

Глава МЧС Куренков: ЧС в Оренбургской области придали федеральный статус
Сюжет
Потоп в Орске
Глава МЧС Куренков назвал критической ситуацию с наводнением в Орске, где затопило тысячи домов. Он предложил временно запретить в пострадавших районах области продажу алкоголя и указал на необходимость поставок питьевой воды

Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

Режиму чрезвычайной ситуации, который действует в Оренбургской области из-за паводков, придали федеральный статус, сообщил глава МЧС Александр Куренков, передает «Интерфакс».

С таким предложением министр выступил на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Его поддержали единогласно.

Утром 7 апреля Куренков прилетел в Орск, где за два дня до этого прорвало дамбу. По словам министра, в городе сложилась критическая ситуация с наводнением. «В результате этого оказались подтопленными 4518 жилых домов и 4587 приусадебных участков», — сказал он. В пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области ранее заявили, что в районе подтопления в Орске находится 6644 жилых дома.

Последствия прорыва дамбы в Орске. Фотогалерея
Фотогалерея 
Фото:Сергей Пузырев / ТАСС

Из-за паводка все школы в городе перевели на дистанционное обучение, сообщили ТАСС в региональном министерстве образования. Там отметили, что в некоторых учебных учреждениях организовали пункты временного размещения, куда эвакуируют людей. Всего в Орске эвакуировали более 1,1 тыс. человек, сообщали ранее власти, а Орский НПЗ приостановил работу во избежание экологических рисков.

Работу Орского НПЗ приостановили из-за паводка
Бизнес
Фото:orsknefteorgsintez / Telegram

Глава МЧС, выступая на заседании, предложил временно запретить продажу алкоголя в пострадавших районах Оренбургской области и призвал не допустить необоснованного роста цен на продукты, предметы первой необходимости и стройматериалы. Региональная прокуратура начала проверку сообщений о том, что питьевую воду в Орске продают по завышенной стоимости. Куренков указал на необходимость поставки бутилированной воды и привлечения мобильных водоочистных установок.

По оценке главы Росгидромета Игоря Шумакова, пик паводка в Оренбурге ожидается 10 апреля. «Будет превышена отметка опасного явления», — сказал он. За минувшие сутки уровень воды в реке Урал у города вырос на 28 см — до 856 см. Опасной считается отметка 930 см. Власти предупредили о сильных дождях в ближайшие сутки, которые пройдут в некоторых районах области.

Накануне дамбу в Орске прорвало еще на одном участке. Как сообщали в прокуратуре, сооружение ввели в эксплуатацию в 2010 году, а при его содержании были выявлены нарушения. СК завел уголовное дело. Как отмечал губернатор Денис Паслер, дамба рассчитана на уровень Урала 5,5 м, а он достиг 9,6 м.

В Оренбуржье из-за паводка ввели режим ЧС федерального характера
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Оренбургская область город Орск МЧС режим ЧС Оренбург Александр Куренков
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