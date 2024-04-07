В Оренбуржье из-за паводка ввели режим ЧС федерального характера

Глава МЧС Куренков назвал критической ситуацию с наводнением в Орске, где затопило тысячи домов. Он предложил временно запретить в пострадавших районах области продажу алкоголя и указал на необходимость поставок питьевой воды

Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК

Режиму чрезвычайной ситуации, который действует в Оренбургской области из-за паводков, придали федеральный статус, сообщил глава МЧС Александр Куренков, передает «Интерфакс».

С таким предложением министр выступил на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Его поддержали единогласно.

Утром 7 апреля Куренков прилетел в Орск, где за два дня до этого прорвало дамбу. По словам министра, в городе сложилась критическая ситуация с наводнением. «В результате этого оказались подтопленными 4518 жилых домов и 4587 приусадебных участков», — сказал он. В пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области ранее заявили, что в районе подтопления в Орске находится 6644 жилых дома.

Из-за паводка все школы в городе перевели на дистанционное обучение, сообщили ТАСС в региональном министерстве образования. Там отметили, что в некоторых учебных учреждениях организовали пункты временного размещения, куда эвакуируют людей. Всего в Орске эвакуировали более 1,1 тыс. человек, сообщали ранее власти, а Орский НПЗ приостановил работу во избежание экологических рисков.

Работу Орского НПЗ приостановили из-за паводка Бизнес

Глава МЧС, выступая на заседании, предложил временно запретить продажу алкоголя в пострадавших районах Оренбургской области и призвал не допустить необоснованного роста цен на продукты, предметы первой необходимости и стройматериалы. Региональная прокуратура начала проверку сообщений о том, что питьевую воду в Орске продают по завышенной стоимости. Куренков указал на необходимость поставки бутилированной воды и привлечения мобильных водоочистных установок.

По оценке главы Росгидромета Игоря Шумакова, пик паводка в Оренбурге ожидается 10 апреля. «Будет превышена отметка опасного явления», — сказал он. За минувшие сутки уровень воды в реке Урал у города вырос на 28 см — до 856 см. Опасной считается отметка 930 см. Власти предупредили о сильных дождях в ближайшие сутки, которые пройдут в некоторых районах области.

Накануне дамбу в Орске прорвало еще на одном участке. Как сообщали в прокуратуре, сооружение ввели в эксплуатацию в 2010 году, а при его содержании были выявлены нарушения. СК завел уголовное дело. Как отмечал губернатор Денис Паслер, дамба рассчитана на уровень Урала 5,5 м, а он достиг 9,6 м.