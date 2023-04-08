Врач рассказал о состоянии и процессе лечения Берлускони

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 апреля
EUR ЦБ: 90,29 (+2,16) Инвестиции, 07 апр, 16:12 Курс доллара на 8 апреля
USD ЦБ: 82,4 (+1,73) Инвестиции, 07 апр, 16:12
«Спартак» благодаря пенальти в концовке вырвал ничью в матче с «Динамо» Спорт, 21:29
Почему купить квартиру в готовом квартале хорошая идея 20:54
ТАСС узнал о сотрудничестве Треповой со следствием по делу о теракте Политика, 20:52
В Армении задержали обвиняемого в России по делу о дезертирстве Общество, 20:47
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:42
Врач рассказал о состоянии и процессе лечения Берлускони Общество, 20:32
Российский теннисист проиграл в полуфинале турнира в Марокко Спорт, 20:18
Харизма: как ее развивать и располагать к себе людей
На интенсиве РБК Pro за 5 дней вы научитесь поддерживать любой разговор и вызывать симпатию даже у тех, кто вам не нравится
Прокачать навык
Матч Второй лиги чемпионата России по футболу завершился со счетом 15:0 Спорт, 20:00
Что ждет московский рынок элитной недвижимости РБК и Ahead, 19:59
Мощи 80 святых и церковную утварь попытались вывезти с Украины в Молдавию Общество, 19:44
В «Динамо» сообщили о «подавленности» Смолова перед матчем со «Спартаком» Спорт, 19:16
Глава Севастополя объяснил громкие звуки профилактикой диверсий Политика, 19:15
СКА забросил дважды за 17 секунд и сравнял счет в полуфинале плей-офф КХЛ Спорт, 19:05
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 19:00
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Общество ,  
0 

Врач рассказал о состоянии и процессе лечения Берлускони

Врач экс-премьера Сильвио Берлускони заявил, что он хорошо реагирует на лечение
Врачи диагностировали у Берлускони лейкемию и развившуюся на этом фоне пневмонию. Экс-премьер уже начал курс химиотерапии
Сильвио Берлускони
Сильвио Берлускони (Фото: Fabrizio Corradetti / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бывший премьер-министр Италии и основатель партии «Вперед, Италия» (Forza Italia) хорошо реагирует на лечение, несмотря на свой возраст и выявленные осложнения, заявил Альберто Зангрильо, глава отделения интенсивной терапии, куда госпитализирован политик, передает ANSA.

«Я спокоен, потому что мы делаем все возможное», — сказал врач.

Берлускони попал в больницу в конце марта. Изначально глава МИД Италии Антонио Таяни указывал, что политик находится в отделении интенсивной терапии в связи с «неразрешенной проблемой» после его прошлой госпитализации с пневмонией. Позже Corriere della Sera написала, что у Берлускони диагностировали лейкемию. Как сообщала газета, пневмония и жалобы на боли могли возникнуть из-за ослабленного организма на фоне онкологии.

Диагноз Берлускони подтвердили наблюдающие за ним врачи, передавал Reuters. ANSA отмечала, что форма лейкемии, диагностированная у экс-премьера Италии, — не редкость для людей его возраста и поддается лечению. Политик уже начал проходить курс химиотерапии. В разговоре с изданием Il Giornale Берлускони сказал, что ему тяжело, но он справится «и в этом раз».

Берлускони 86 лет. Он четыре раза занимал пост премьер-министра Италии. Последний его срок был в 2008–2011 годах. В 2019 году экс-премьер стал депутат Европейского парламента от Италии, с октября 2022-го — заседает в итальянском сенате.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Сильвио Берлускони онкология лечение Италия
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Берлускони после госпитализации пообещал «справиться и в этот раз»
Политика
Папу римского госпитализировали
Общество
НМП назвала плановой госпитализацию Рошаля
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter