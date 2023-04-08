Врач рассказал о состоянии и процессе лечения Берлускони

Врач экс-премьера Сильвио Берлускони заявил, что он хорошо реагирует на лечение

Врачи диагностировали у Берлускони лейкемию и развившуюся на этом фоне пневмонию. Экс-премьер уже начал курс химиотерапии

Сильвио Берлускони (Фото: Fabrizio Corradetti / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бывший премьер-министр Италии и основатель партии «Вперед, Италия» (Forza Italia) хорошо реагирует на лечение, несмотря на свой возраст и выявленные осложнения, заявил Альберто Зангрильо, глава отделения интенсивной терапии, куда госпитализирован политик, передает ANSA.

«Я спокоен, потому что мы делаем все возможное», — сказал врач.

Берлускони попал в больницу в конце марта. Изначально глава МИД Италии Антонио Таяни указывал, что политик находится в отделении интенсивной терапии в связи с «неразрешенной проблемой» после его прошлой госпитализации с пневмонией. Позже Corriere della Sera написала, что у Берлускони диагностировали лейкемию. Как сообщала газета, пневмония и жалобы на боли могли возникнуть из-за ослабленного организма на фоне онкологии.

Диагноз Берлускони подтвердили наблюдающие за ним врачи, передавал Reuters. ANSA отмечала, что форма лейкемии, диагностированная у экс-премьера Италии, — не редкость для людей его возраста и поддается лечению. Политик уже начал проходить курс химиотерапии. В разговоре с изданием Il Giornale Берлускони сказал, что ему тяжело, но он справится «и в этом раз».

Берлускони 86 лет. Он четыре раза занимал пост премьер-министра Италии. Последний его срок был в 2008–2011 годах. В 2019 году экс-премьер стал депутат Европейского парламента от Италии, с октября 2022-го — заседает в итальянском сенате.