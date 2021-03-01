Ученые заявили о сниженной эффективности вакцины Pfizer при ожирении

Итальянские ученые проанализировали данные людей, которым ввели обе дозы вакцины Pfizer. У большинства исследованных сформировались антитела, но у пациентов с лишним весом иммунный ответ оказался слабее

Фото: Amira Karaoud / Reuters

Вакцина от коронавируса, разработанная американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech, может быть менее эффективной для людей, страдающих ожирением. К такому выводу пришла группа итальянских ученых, препринт исследования которых публикован на портале medrxiv.org.

Ученые проанализировали данные 248 медработников (158 женщин и 90 мужчин), которые получили обе дозы препарата BNT162b2. После второй инъекции у 99,5% испытуемых образовались антитела. У людей без избыточного веса иммунный ответ оказался сильнее.

«Поскольку ожирение является основным фактором риска заболеваемости и смертности для пациентов с COVID-19, необходимо обязательно спланировать эффективную программу вакцинации в этой подгруппе», — цитирует The Guardian одного из авторов работы Альдо Венути (она еще не прошла рецензирование).

По словам Венути, данные могут иметь важное значение для разработки стратегий вакцинации, особенно людей с ожирением. Ученый подчеркнул, что необходимо продолжить исследования.