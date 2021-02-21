Ученые оценили способность вакцины Pfizer мешать передаче COVID-19

Исследование проводилось израильским минздравом и разработчиками вакцины

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Вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, почти на 90% предотвращает передачу коронавируса от человека к человеку, сообщает Spiegel со ссылкой на результаты совместного исследования компаний и Минздрава Израиля.

Исследование показало, что вакцина эффективна на 89,4% в предотвращении заражения вирусом Sars-CoV-2 других людей. Исследование проводилось в Израиле, где около трети населения уже вакцинировано, на базе данных около 1,7 млн вакцинированных. Согласно результатам, 1842 случая заражения коронавирусом выявлено в группе тех, кто уже получил две дозы препарата, в то время как в невакцинированной контрольной группе зафиксировано 76 797 случаев инфицирования. При этом, отмечает издание, в ходе исследования доминировал «британский» штамм Sars-CoV-2 (81%).

В феврале журнал The Lancet опубликовал исследование израильского медицинского центра Шиба, согласно которому эффективность вакцины Pfizer и BioNTech составила 85% уже после первой дозы. Кроме того, исследователи наблюдали снижение риска заражения на 75%. В ноябре прошлого года в Pfizer заявляли, что в ходе финальной стадии испытаний вакцины против COVID-19 ее эффективности составила 95%. В Pfizer отмечали, что вакцина эффективна во всех группах — независимо от возраста, пола или расы.