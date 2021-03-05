Медики выявили побочный эффект у вакцины Moderna

У некоторых пациентов через неделю после введения первой дозы препарата проявились кожные воспаления. После второй прививки аналогичная реакция возникла только у части из них, половина испытуемых перенесла ее безболезненно

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Вакцина от коронавируса, разработанная американской компанией Moderna, может вызвать побочный эффект в виде кожных воспалений. Об этом говорится в письме американских медиков, опубликованном в журнале New England Journal of Medicine.

Исследователи изучили реакцию на прививку у 30 тыс. человек. Подобные побочные эффекты были выявлены у 12 из них через несколько дней после введения первой дозы препарата. Они проявились рядом с местом инъекции «уже после полного рассасывания локальных и системных симптомов, ассоциирующихся с вакцинацией», говорится в отчете. В среднем воспаления и высыпания появлялись на восьмой день.

Некоторые пациенты принимали антигистаминные препараты, еще часть — стероидные гормоны глюкокортикоиды, еще один человек прошел антибактериальную терапию. В среднем через шесть дней симптомы исчезли.

Несмотря на кожную реакцию, участники испытаний согласились получить вторую дозу Moderna. После второй прививки у трех человек проявились те же симптомы, у еще трех — более легкая реакция. Оставшиеся шестеро не испытали каких-либо симптомов.