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Пандемия коронавируса ,  
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Медики выявили побочный эффект у вакцины Moderna

У некоторых пациентов через неделю после введения первой дозы препарата проявились кожные воспаления. После второй прививки аналогичная реакция возникла только у части из них, половина испытуемых перенесла ее безболезненно
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Фото: Ted S. Warren / AP
Фото: Ted S. Warren / AP

Вакцина от коронавируса, разработанная американской компанией Moderna, может вызвать побочный эффект в виде кожных воспалений. Об этом говорится в письме американских медиков, опубликованном в журнале New England Journal of Medicine.

Исследователи изучили реакцию на прививку у 30 тыс. человек. Подобные побочные эффекты были выявлены у 12 из них через несколько дней после введения первой дозы препарата. Они проявились рядом с местом инъекции «уже после полного рассасывания локальных и системных симптомов, ассоциирующихся с вакцинацией», говорится в отчете. В среднем воспаления и высыпания появлялись на восьмой день.

Некоторые пациенты принимали антигистаминные препараты, еще часть — стероидные гормоны глюкокортикоиды, еще один человек прошел антибактериальную терапию. В среднем через шесть дней симптомы исчезли.

Несмотря на кожную реакцию, участники испытаний согласились получить вторую дозу Moderna. После второй прививки у трех человек проявились те же симптомы, у еще трех — более легкая реакция. Оставшиеся шестеро не испытали каких-либо симптомов.

ВОЗ оценила применение вакцины Moderna для склонных к острой аллергии
Общество
Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Большинство из этих 12 пациентов были вакцинированы в Массачусетской больнице общего профиля в Бостоне. В медучреждении используются препараты от коронавируса от Moderna и Pfizer/BioNTech. Однако отложенный побочный эффект наблюдался только у тех, кому сделали прививку вакциной от Moderna, передает New York Times со ссылкой на сотрудника больницы и автора письма Кимберли Блюменталь.

В конце декабря NYT сообщила о первом выявленном в США случае острой аллергической реакции пациента на вакцину Moderna. Осложнения появились у врача из Бостона через несколько минут после введения препарата. Гериатрический онколог из Бостонского медицинского центра Хосейн Садрзаде рассказал газете, что практически сразу почувствовал себя плохо: сердцебиение участилось вдвое, появился холодный пот, онемел язык, упало давление. Выяснилось, что у врача сильная аллергия на моллюсков и симптомы, появившиеся у него после прививки, по его словам, были такими же, как и реакция на этот аллерген.

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Как заявили эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), склонность к анафилаксии (острой, угрожающей жизни аллергической реакции) по отношению к любой другой вакцине или инъекционной терапии не является противопоказанием к вакцинации. Однако они предупредили, что процедура должна сопровождаться соответствующими мерами предосторожности. Врачи, имеющие специальные знания в области аллергических заболеваний, должны провести оценку рисков, а саму вакцинацию нужно проводить в медучреждениях, которые способны оказать необходимую квалифицированную медицинскую помощь в случае возникновения анафилактического шока, указали в ВОЗ.

Автор
Наталия Анисимова
вакцина Побочные эффекты коронавирус
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