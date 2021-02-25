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Пандемия коронавируса ,  
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Ученые оценили эффективность препарата Pfizer при массовой вакцинации

В ходе массовой вакцинации в Израиле эффективность препарата от Pfizer/BioNTech показала 94-процентную эффективность после введения второй дозы (после первой — 57%)
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Фото: Frank Augstein / Getty Images
Фото: Frank Augstein / Getty Images

Вакцина от коронавируса, разработанная американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech, показала эффективность более 90% после введения второй дозы препарата. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие результаты массового применения препарата в Израиле, работа опубликована в научном журнале The New England Journal of Medicine.

Вакцину испытывали ученые из Исследовательского института Clalit и университета имени Бен-Гуриона в Израиле совместно со специалистами из Университета Мичигана и Медицинской школы Гарварда. В нем было задействовано около 1,2 млн человек. Авторы работы сравнили данные почти 600 тыс. человек в возрасте 16 лет и старше, которым сделали прививки с 20 декабря по 1 февраля, с таким же числом людей того же возраста и пола, которые не проходили вакцинацию.

Ученые оценили способность вакцины Pfizer мешать передаче COVID-19
Общество
Фото:Oded Balilty / AP

По данным ученых, эффективность препарата BNT162b2 составила 57% после введения первой дозы, и 94% после второй при COVID с симптомами. Вакцина показала высокую эффективность и при тяжелой форме: 62% после одной дозы и 92% после двух.

За это время среди людей, задействованных в испытаниях, были зафиксированы 10,5 тыс. случаев заражения COVID-19. Из них в 369 случаях понадобилась госпитализация, у 229 человек инфекция протекала тяжело. Ученые зарегистрировали 41 летальный исход, 32 из умерших не делали прививки, уточняет Associated Press.

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Как отмечает агентство, исследование проводилось в период, когда в Израиле доминировал так называемый «британский» штамм коронавируса, и результаты также дают некоторое представление о том, насколько хорошо вакцина действует против него. Работа также стала первым анализом национальной стратегии вакцинации против COVID-19, который прошел экспертную оценку, указывает Reuters.

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Полученные результаты могут стимулировать отсрочку введения второй дозы препарата, считают опрошенные AP эксперты (они не принимали участие в исследовании). По словам Бадди Крича, специалиста из Университета Вандербильда в Теннеси, «лучше, если 100 млн человек получат одну дозу препарата, чем 50 млн две».

Первая и вторая дозы вакцины от Pfizer/BioNTech вводятся с промежутком в три недели. В ноябре разработчики сообщили, что препарат в ходе финальной стадии испытаний показал эффективность до 95%. По данным Pfizer, препарат продемонстрировал высокую эффективность во всех группах независимо от того, какого возраста, пола или расы были привитые люди. В частности, для людей старше 65 лет эффективность вакцины составила 94%.

Автор
Наталия Анисимова
коронавирус вакцина исследование эффективность Pfizer новый штамм коронавируса
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