В Австрии прекратили вакцинацию партией AstraZeneca из-за смерти женщины

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Власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и заболеванием другой. Об этом говорится в сообщении австрийского Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения (BASG).

49-летняя женщина, получившая прививку от COVID, скончалась в результате тяжелых нарушений свертываемости крови. У другой привитой — женщины 35 лет — развилась тромбоэмболия легочной артерии, в настоящее время она выздоравливает. Однако ведомство отмечает, что прямых данных о связи осложнений с вакцинацией не имеется.

Обе женщины получили вакцину из одной и той же партии препарата в клинике в Цветле (федеральная земля Нижняя Австрия). Ведомство начало расследования для выяснения обстоятельств произошедшего.

В конце февраля Швейцарский фармакологический институт (Swissmedic, национальный регулятор в сфере оборота лекарств) после начала вакцинации от коронавирусной инфекции получил 16 сообщений о смертях после прививок. Институт отметил, что средний возраст умерших составляет около 86 лет, у многих были диагностированы хронические заболевания.