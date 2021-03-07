Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 74,43 (+0,64) Инвестиции, 05 мар, 14:01
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 88,93 (-0,01) Инвестиции, 05 мар, 14:01
Большунов отреагировал на результаты масс-старта фразой «это не честно» Спорт, 18:05 Федерация лыжных гонок России опротестовала результаты масс-старта ЧМ Спорт, 17:53 Представитель Людмилы Лядовой сообщил о ее состоянии Общество, 17:50 Сделавшая Путину предложение жительница Иваново рассказала о личной жизни Общество, 17:45 Большунов стал третьим в масс-старте на чемпионате мира по лыжам Спорт, 17:16 Bloomberg предупредил о потере ЕС €100 млрд из-за вялых темпов вакцинации Финансы, 17:12 В Австрии прекратили вакцинацию партией AstraZeneca из-за смерти женщины Общество, 17:07 Роскошь и репутация: как создают люкс-кроссоверы Bentley Bentayga РБК Cтиль и Bentley, 17:05 Гендерная солидарность: как снятие запретов на профессию влияет на рынок Экономика образования, 17:00  «Оскар» достается Стерлингу». Реакция на дисквалификацию Петра Яна Спорт, 16:50 Экс-чемпион Bellator оценил победу Стерлинга фразой «отыграл свое кино» Спорт, 16:39 Опубликованы кадры испытаний ракеты комплекса «Бал» в безэховой камере Технологии и медиа, 16:28 Нейросети, управление кадрами и деловой дресс-код: строим «умный» бизнес РБК Стиль и Ermanno Scervino, 16:16 В Ленинградскую область прибыла первая партия бензина из Белоруссии Экономика, 16:01
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Австрии прекратили вакцинацию партией AstraZeneca из-за смерти женщины

Фото: Michael Matthey / imago-images.de / Global Look Press
Фото: Michael Matthey / imago-images.de / Global Look Press

Власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и заболеванием другой. Об этом говорится в сообщении австрийского Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения (BASG).

49-летняя женщина, получившая прививку от COVID, скончалась в результате тяжелых нарушений свертываемости крови. У другой привитой — женщины 35 лет — развилась тромбоэмболия легочной артерии, в настоящее время она выздоравливает. Однако ведомство отмечает, что прямых данных о связи осложнений с вакцинацией не имеется.

Обе женщины получили вакцину из одной и той же партии препарата в клинике в Цветле (федеральная земля Нижняя Австрия). Ведомство начало расследования для выяснения обстоятельств произошедшего.

Италия заблокировала поставки вакцины AstraZeneca в Австралию
Общество
Фото:Julian Stratenschulte / dpa / AP

В конце февраля Швейцарский фармакологический институт (Swissmedic, национальный регулятор в сфере оборота лекарств) после начала вакцинации от коронавирусной инфекции получил 16 сообщений о смертях после прививок. Институт отметил, что средний возраст умерших составляет около 86 лет, у многих были диагностированы хронические заболевания.

По состоянию на 24 февраля агентство Swissmedic проанализировало 364 сообщения о побочных явлениях после вакцинации от коронавируса. Из них 199 касались препарата Pfizer-BioNTech, а 154 — вакцины компании Moderna. В 95 случаях после вакцинации у получивших препарат наблюдались побочные эффекты, некоторых вакцинированных госпитализировали.

О побочных эффектах вакцины Moderna также сказано в письме американских медиков в журнале New England Journal of Medicine. Исследователи изучили реакцию на прививку у 30 тыс. человек. Побочные эффекты были выявлены у 12 тыс. через несколько дней после введения первой дозы препарата. Они проявились рядом с местом инъекции «уже после полного рассасывания локальных и системных симптомов, ассоциирующихся с вакцинацией».

Читайте на РБК Pro
Новые правила налогообложения — что необходимо знать рантье РБК Pro: как Airbus и Boeing соперничают за небо после пандемии Во что инвестируют наследники азиатских миллиардеров — Bloomberg РБК Pro: когда неловкие заявления могут стоить руководителю работы

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Австрия вакцина коронавирус COVID-19
Материалы по теме
Постпред России в Вене заявил об интересе к российским вакцинам
Политика
Как проходит вакцинация от COVID-19 в России. Инфографика
Общество
Twitter будет помечать записи с дезинформацией о вакцинах от COVID-19
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter