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Братьев-росгвардейцев арестовали после убийства в отделе полиции

Убийство экс-главы дагестанского села произошло в одном из кабинетов отдела полиции Махачкалы. По версии СК, на теле убитого насчитали 36 огнестрельных ранений. В преступлении обвиняют двоих братьев, работающих в Росгвардии

Советский районный суд Махачкалы арестовал двоих братьев Сулеймана и Салмана Курбановых, сотрудников Росгвардии, которые подозреваются в убийстве в одном из кабинетов отдела полиции Махачкалы 34-летнего экс-главы села Новокули Абакара Капланова. Об этом РБК рассказали в пресс-службе Верховного суда Дагестана.

Обоим избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца до 5 апреля текущего года.

Убийство Капланова произошло 6 февраля. В совершении преступления заподозрили двоих сотрудников Росгвардии, в отношении которых возбудили уголовное дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Максимальная санкция по этой статье — пожизненный срок.

СК завел дело на росгвардейцев после убийства экс-главы села в Махачкале
Общество
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Следствие утверждает, что конфликт между силовиками и экс-главой села произошел «из-за ранее возникших неприязненных отношений». Источники «РИА Новости» сообщали, что у убитого была давняя вражда с двумя сотрудниками Росгвардии из-за земельных споров.

Троюродный брат погибшего Рамазан Султанов рассказал, что в Капланова выпустили 38 пуль. По данным СК, на теле убитого насчитали 36 огнестрельных ранений.

Руководство Росгвардии пообещало приложить все усилия для расследования произошедшего. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов взял на контроль расследование уголовного дела. «Сергей Меликов обсудил произошедшее с руководством силовых структур республики и выразил уверенность в объективном расследовании данного дела», — заявлял руководитель пресс-службы врио главы Республики Низами Гаджибалаев.

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