Братьев-росгвардейцев арестовали после убийства в отделе полиции

Убийство экс-главы дагестанского села произошло в одном из кабинетов отдела полиции Махачкалы. По версии СК, на теле убитого насчитали 36 огнестрельных ранений. В преступлении обвиняют двоих братьев, работающих в Росгвардии

Советский районный суд Махачкалы арестовал двоих братьев Сулеймана и Салмана Курбановых, сотрудников Росгвардии, которые подозреваются в убийстве в одном из кабинетов отдела полиции Махачкалы 34-летнего экс-главы села Новокули Абакара Капланова. Об этом РБК рассказали в пресс-службе Верховного суда Дагестана.

Обоим избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца до 5 апреля текущего года.

Убийство Капланова произошло 6 февраля. В совершении преступления заподозрили двоих сотрудников Росгвардии, в отношении которых возбудили уголовное дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Максимальная санкция по этой статье — пожизненный срок.

Следствие утверждает, что конфликт между силовиками и экс-главой села произошел «из-за ранее возникших неприязненных отношений». Источники «РИА Новости» сообщали, что у убитого была давняя вражда с двумя сотрудниками Росгвардии из-за земельных споров.