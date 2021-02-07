В Росгвардии пообещали расследовать убийство в отделе полиции в Дагестане

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Росгвардия приложит все усилия для расследования произошедшего в отделе полиции в Махачкале, где, по сообщениям СМИ, был убит экс-глава села Новокули Абакар Капланов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает «РИА Новости».

«Росгвардия приложит все усилия для полного, всестороннего и объективного рассмотрения всех обстоятельств произошедшего», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что Капланова убили в одном из отделов полиции в Махачкале. «РИА Новости» передавали, что у экс-главы села «была давняя вражда» с двумя сотрудниками Росгвардии из-за конфликта «на почве земельных споров».

В МВД республики подтвердили информацию об убийстве. По данным ведомства, его причиной стал конфликт из-за земельного участка.