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Общество ,  
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В Росгвардии пообещали расследовать убийство в отделе полиции в Дагестане

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Росгвардия приложит все усилия для расследования произошедшего в отделе полиции в Махачкале, где, по сообщениям СМИ, был убит экс-глава села Новокули Абакар Капланов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает «РИА Новости».

«Росгвардия приложит все усилия для полного, всестороннего и объективного рассмотрения всех обстоятельств произошедшего», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что Капланова убили в одном из отделов полиции в Махачкале. «РИА Новости» передавали, что у экс-главы села «была давняя вражда» с двумя сотрудниками Росгвардии из-за конфликта «на почве земельных споров».

Бывшего главу поселка застрелили в отделе полиции в Махачкале
Общество
Фото:Абрамов Денис / ТАСС

В МВД республики подтвердили информацию об убийстве. По данным ведомства, его причиной стал конфликт из-за земельного участка.

Источник ТАСС сообщал, что подозреваемого задержали на месте происшествия. По предварительным данным, он является сотрудником одной из силовых структур.

Как рассказал РЕН ТВ троюродный брат погибшего Рамазан Султанов, в Капланова в отделе полиции нападавшие выпустили 38 пуль. Telegram-канал Baza со ссылкой на источник пишет о 36 пулях.

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