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Глава Дагестана взял на контроль расследование убийства в Махачкале

Сергей Меликов
Сергей Меликов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Врио главы Дагестана Сергей Меликов взял на контроль расследование уголовного дела, возбужденного после убийства экс-главы села Новокули Абакара Капланова в отделе полиции, сообщили в его пресс-службе, передает ТАСС.

«Сергей Меликов обсудил произошедшее с руководством силовых структур республики и выразил уверенность в объективном расследовании данного дела», — сказал руководитель пресс-службы Низами Гаджибалаев.

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Управление СК по Дагестану возбудило против двух росгвардейцев уголовное дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Следствие сообщает, что вечером 6 февраля в одном из кабинетов отдела полиции по Советскому району Махачкалы сотрудники Росгвардии «произвели многочисленные выстрелы в 34-летнего местного жителя». Конфликт произошел «из-за ранее возникших неприязненных отношений». В управлении подтвердили РБК, что убитый — бывший глава села Новокули Абакар Капланов. По данным «РИА Новости», у погибшего «была давняя вражда» с двумя сотрудниками Росгвардии из-за конфликта на почве земельных споров.

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